Alena Seredova, finito l’incubo Coronavirus: parla la modella ceca

Alena Seredova è guarita dal Covid-19. Nella serata di ieri la modella ceca naturalizzata italiana, ex moglie di Gigi Buffon, nelle sue Instagram Stories ha pubblicato una foto di una tutina per bimbi. La pubblicità di un marchio con cui probabilmente la showgirl collabora. Tuttavia, ciò che non è passata inosservata è la frase riportata su.

La Seredova, infatti, ha scritto: “Stasera torniamo a dormire assieme” con tanto di cuoricino a fine frase. Alena ha da poco avuto una bimba, nata a maggio 2020 e a causa del contagio da Coronavirus è dovuta stare lontana da lei per qualche settimana.

Da quanto si può intendere l’incubo della modella ceca si è definitivamente concluso. Alena è finalmente libera di riabbracciare i propri figli e godere del proprio tempo con loro. In particolare con la neonata, che ha sicuramente bisogno ancor di più della vicinanza della sua mamma.

Nelle ultime ore la stessa Alena Seredova ha pubblicato nel suo profilo Instagram anche un selfie che la ritrae sulla neve. La modella è apparsa sorridente e con tanto di hashtag inequivocabile che recita “finalmente” ha fatto intendere della sua guarigione.

Tra tutti i commenti di auguri per congratularsi della sua guarigione non sono mancati anche quelli degli haters. Un utente, infatti, ha cercato di provocare la Seredova chiedendole come fosse possibile che i Vip ci mettessero così poco a riprendersi dalla malattia mentre le persone comuni dovessero faticare un po’ di più per potersi curare definitivamente. La risposta della modella ceca non si è fatta attendere. Alena ha ribattuto in maniera del tutto breve ma incisiva: “Onestamente sono stata 21 giorni chiusa” con tanto di emoticon provocatoria per zittire le malelingue.

Alena Seredova, infatti, aveva dato notizia di essere contagiata dal virus qualche settimana fa. Dopo essersi dichiarata positiva ed asintomatica, aveva cercato di tranquillizzare followers e amici per le sue condizioni. Inoltre, si era espressa sulla sua situazione definendo il contagio come un “inconveniente”, un fatto inatteso. La modella non aveva fatto mistero di essere sempre stata attenta nel prendere le giuste precauzioni. Infine, non aveva esitato a lanciare un messaggio di speranza a chi stava in condizioni peggiori di lei, incitandolo a tener duro. E aveva augurato a tutti un ritorno alla normalità il più presto possibile.