Ale e Franz, cancellato su Rai2 il nuovo show Improvviserai: ecco perché

Rai 2: cancellato il programma Improvviserai del duo comico Ale e Franz

Ale e Franz, duo comico formatosi nel 1995 e giunto alla ribalta negli anni 2000 con la partecipazione al programma Zelig, la settimana scorsa hanno debuttato su Raidue con Improvviserai. Il programma che ricalca le orme di Buona la prima! (andato in onda su Italia1 dal 2007 al 2017) doveva tornare sul piccolo schermo questa sera, giovedì 25 luglio. Il seguito del pubblico dopo la prima puntata è stato alquanto scarso e per questo in casa Rai, come riporta il sito DavideMaggio.it, si è optato per la sospensione. Probabilmente la trasmissione troverà spazio in un altro giorno o in un altro orario, ma intanto al suo posto andrà in onda il film del 2016 Ricatto ad alta quota.

Ale e Franz: ecco perché è stato sospeso il programma Improvviserai

La prima puntata di Improvviserai con Ale e Franz, all’anagrafe Alessandro Besentini e Francesco Villa, è stata seguita solamente da 536.000 telespettatori, con uno share pari al 3.1%. Un risultato alquanto deludente per la seconda rete che si va ad aggiungere ad altri “flop”, come quello di Rita Pavone con Woodstock. Da qui arriva la sospensione dello show voluto dall’ex direttore di Rai2 Andrea Fabiano, che non ha mai convinto appieno l’attuale direttore Carlo Freccero, che l’ha prima eliminato dai palinsesti 2018/2019 per poi declassarlo alla stagione estiva. Il risultato è stato comunque non buono.

Improvviserai: lo show di Ale e Franz “remake” di Buona la prima!

Proprio come Buona la prima!, Improvviserai si basa sul format tedesco Schillerstraße. Si tratta di uno show televisivo che mescola elementi del teatro e della sit-com. Un mix che porta i protagonisti in scena (attori, showgirl e personaggi vari) a recitare senza un copione, ma semplicemente improvvisando in base a degli input provenienti dal cosiddetto “suggeritore” tramite degli appositi auricolari. Soltanto gli attori coinvolti e gli spettatori da casa hanno modo di ascoltare i suggerimenti, a differenza del pubblico in sala che può leggerli su un grande schermo. Insomma uno show molto originale che non è stato premiato dal pubblico Rai e una nuova grana per Freccero, già criticato per gli ascolti del secondo canale da Adriana Volpe.