Adriana Volpe, nuovo attacco a Carlo Freccero: “Rai2 in ginocchio”

Adriana Volpe ancora contro Carlo Freccero per difendere Mezzogiorno In Famiglia

Adriana Volpe negli ultimi giorni ha messo in piedi una vera e propria battaglia in difesa di Mezzogiorno in Famiglia. Lo storico programma di Rai2, nato nel lontano 1993, rischia infatti di non andare più in onda dalla prossima stagione televisiva per volere di Carlo Freccero, impegnato in un’azione di svecchiamento della rete per conquistare un un pubblico sempre più giovane. La conferma della chiusura dello storico programma arriverà solo con la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai (in programma per il prossimo 9 luglio), ma la Volpe sembra essere già sicura di tale scelta. Così sempre più polemica e agguerrita è tornata a commentare gli ascolti “flop” del secondo canale. Nello specifico ha sottolineato lo scarso risultato ottenuto dallo speciale Woodstock – Rita racconta, che ieri sera (25 giugno 2019) ha raccolto solamente 355.000 telespettatori con uno share del 2,40%.

Il nuovo polemico commento di Adriana Volpe: “Una Raidue in ginocchio e non si fa niente”

Dopo un primo sfogo pubblicato su Facebook e Instagram, Adriana Volpe questa volta è tornata a dire la sua attraverso Twitter in risposta al blogger Giulio Pasqui che sottolinea il “successo” dello show con protagonista Rita Pavone. “E vai con Il valzer… aggiungiamo un altro 2,4% in prima serata! Una raidue in ginocchio e non si fa niente! Veramente il Cda è d’accordo nel chiudere un programma che per nove mesi ha fatto il 10/12% di share nel daytime? Buon lavoro Cda!”, scrive la conduttrice.

Adriana Volpe contro la chiusura di Mezzogiorno in famiglia e alla ricerca di risposte

Insomma Adriana Volpe non si arrende e se tagliente augura “buon lavoro” al consiglio d’amministrazione di Rai2, allo stesso tempo cerca ancora spiegazioni. Dopo la replica indiretta di Carlo Freccero che difende a spada tratta il suo operato sottolineando la crescita della rete, l’ex modella vuole sapere se anche il Cda concorda nella chiusura definitiva del programma che nell’ultima edizione l’ha vista alla conduzione con Massimiliano Ossini (anche lui ha detto la sua in merito). La Volpe, che ha sottolineato sempre il buon andamento di Mezzogiorno in famiglia, intanto continua ad aspettare anche risposta alle tre domande poste al rivoluzionario Freccero, prima tra tutte quella sul compenso di Enrico Lucci per la sua ultima trasmissione. “Con due puntate di ‘Realiti’ si realizzano venti puntate di ‘Mezzogiorno in famiglia’”, chiosava solo qualche giorno fa.