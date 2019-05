Mezzogiorno in famiglia chiude? Parla Massimiliano Ossini: “Giusto o sbagliato…”

Massimiliano Ossini parla del futuro di Mezzogiorno in famiglia: Il programma chiude?

Mezzogiorno in famiglia chiude? Da qualche tempo si parla di una non riconferma dello storico programma di Raidue nella prossima stagione televisiva, che ricordiamo andare in onda dal 1993. La trasmissione ideata da Michele Guardì, in onda il sabato e la domenica mattina, potrebbe essere chiusa per volere di Carlo Freccero, tornato alla direzione del secondo canale da qualche mese ed intenzionato a dare una rinfrescata alla rete. Ai rumors si aggiunta, nelle ultime ore, la voce di Massimiliano Ossini, attuale conduttore del programma insieme ad Adriana Volpe, che a TvBlog ha detto quello che conosce in merito al rischio chiusura. Il bel presentatore campano, reduce dal successo come scrittore con il libro Kalipè (che ha venduto più di 20mila copie), ha dichiarato che lui e la collega sono a disposizione per la prossima edizione. Nonostante ciò, non ha voluto confermare né smentire se il programma chiuderà davvero.

Mezzogiorno in famiglia chiude? La dichiarazione dell’attuale conduttore Massimiliano Ossini

“Non posso né smentire né confermare, in quanto non sono la persona giusta a cui chiederlo; noi conduttori siamo a disposizione dell’azienda”, ha dichiarato Ossini sulle voci che vorrebbero la chiusura definitiva di Mezzogiorno in famiglia. Il collega di Adriana Volpe, che recentemente ha ricevuto le scuse di Giancarlo Magalli dopo la frase infelice a Non è L’arena, ha fatto intendere che la decisione di chiudere il programma potrebbe essere forse non la migliore: “Al momento sono concentrato nel portare al termine questa stagione poi, giusto o sbagliato che sia, la decisione spetterà al direttore di Rai2 e all’azienda per la quale lavoro da ormai oltre 15 anni”.

Massimiliano Ossini sostituito a Uno Mattina Estate da Roberto Poletti

Ma se lo storico programma di Raidue rischia la chiusura, Uno Mattina Estate invece ritornerà sul piccolo schermo. A condurre la trasmissione nell’ultima edizione è stato proprio Massimiliano Ossini, che quest’anno si è visto sostituire dal giornalista ed ex deputato Roberto Poletti. Il conduttore afferma di aver trovato molto gratificante l’esperienza nella versione estiva di Uno Mattina e sottolinea come gli ascolti fossero dalla sua parte. Quando gli viene chiesto se ci è rimasto male, così risponde: “Deluso non direi; è innegabile che lo scorso anno con Valentina Bisti mi sia trovato molto bene e che sia stata un’esperienza gratificante anche in termini di share”. E poi aggiunge: “Credo che ci sia spazio per tutti. Io sono a disposizione dell’azienda e come tutti i miei colleghi ci alterniamo”.