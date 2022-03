Aldo Montano, la moglie Olga stravolta dopo bufera su Putin: duro sfogo

La moglie di Aldo Montano, Olga Plachina, è finita in una vera e propria bufera mediatica nei giorni scorsi. Il suo discorso su ciò che sta attualmente accadendo in Ucraina e su Vladimir Putin ha fatto parecchio discutere sul web. Le sue parole non potevano non risultare fuori luogo, visto che ha affermato di aver sempre sostenuto il leader del Cremilino, proprio nei giorni in cui l’Ucraina si ritrova invasa. Molti sono convinti che avrebbe dovuto assolutamente evitare di esprimere questo suo pensiero in un momento così delicato.

Nel corso di questa bufera, Aldo Montano ha tentato di prendere la situazione in mano esponendosi per la moglie Olga. Ora ci pensa lei stessa a dare delle spiegazioni e dà vita a un lungo sfogo. Condividendo sul suo ufficiale profilo Instagram l’immagine di un vasto prato verde con i papaveri rossi e il cielo caratterizzato dall’arcobaleno, Olga è certa che dal suo commento la gente abbia “preferito estrapolare poche parole”, con il solo scopo “di stravolgerne il contenuto e il messaggio”.

La moglie di Montano non credeva che sarebbe stato necessario dare delle spiegazioni, in quanto scontate. Ma oggi si ritrova a dover sottolineare il suo essere “schierata dalla parte della pace e convinta che la guerra debba solo essere condannata”. A questo punto, Olga entra nel dettaglio, spiegando di aver ricevuto dei messaggi abbastanza forti rivolti sia a lei che alla sua famiglia.

“Sono profondamente delusa dalle informazioni non corrette e mi dispiace per tutte le polemiche, gli insulti e le accuse ingiustificate e, peraltro, senza fondamento che sono state rivolte a me e ai miei familiari utilizzando i canali social”

Con quel messaggio, oggetto di tante critiche, sente di aver fatto presente solamente “il senso profondo di impotenza” che prova di fronte alla guerra in Ucraina. Proprio per questo, ci tiene a confermare che al popolo ucraino va tutta la sua solidarietà e comprensione. Ma perché quel giorno ha condiviso quelle parole?

“Ho espresso, poi, la mia incapacità nello stabilire quale sia la verità assoluta nelle dinamiche politiche o nel conoscere i progetti nelle menti dei potenti. Il mio intento, da russa, era unicamente quello di ribadire l’orgoglio che provo verso le mie origini e verso il mio passato nella nazione per la quale provo ancora amore”

Questa la spiegazione che Olga Plachina dà oggi, dimostrando di essere stravolta dai commenti negativi che molte persone le stanno riservando a causa di quel commento sul regime russo e su Vladimir Putin. Oggi la dolce metà di Montano ci tiene a prendere le distanze dall’interpretazione fatta sul suo messaggio, caratterizzata da affermazioni che non le appartengono.

Si dice convinta del fatto che gli utenti sui social avrebbe dovuto comprendere e rispettare, anziché travisare. Olga afferma che continuerà a portare sempre alta la bandiera della pace. Spera, però, che gli autori dei messaggi che ha ricevuto in questi giorni facciano lo stesso. Questo, iniziando magari “a togliere le dita dalla tastiera se le parole da scrivere sono solo insulti gratuiti”.

Conclude questo suo sfogo, augurandosi che tutti “d’ora in poi decideremo di scegliere la via della pace”. Sicuramente, quando ha condiviso quel commento, Olga non immaginava che sarebbe caduta in questa bufera mediatica e sembra essere rimasta sconvolta dalla situazione.