Cosa pensa Aldo Montano delle parole di sua moglie Olga su Putin? A raccogliere le sue parole è stato il Corriere, che ha riportato il pensiero dello schermitore ed ex gieffino sulla questione. Ieri alcune parole di Olga Plachina hanno scatenato la bufera: ha parlato di un regime che le piace e di un Putin che ha sempre sostenuto. In tempi di guerra, in un periodo in cui proprio Putin ha invaso l’Ucraina e la sta radendo al suolo, le parole di Olga sono risultate alquanto stonate e fuori luogo.

La bufera è esplosa in un attimo, oggi però Montano ci ha messo la faccia e ha detto cosa ne pensa lui di tutto ciò. Quindi al Corriere ha raccontato che sua moglie Olga essendo russa si è ritrovata a vivere qualcosa di particolare. A casa guardano sia telegiornali italiani sia telegiornali russi e non possono non constatare la differenza tra i due. Le immagini di guerra insomma sono arrivate anche a casa Montano e Olga le ha viste, le vede, eppure sembrano non pensarla allo stesso modo. Montano però ha rassicurato tutti: “Mia moglie ha preso le distanze da tutto”. Eppure non sembra averle prese fino in fondo.

Nonostante abbia provato a non esporsi, alla fine Olga avrebbe risposto a chi insistentemente le ha chiesto cosa pensa della Russia. Con la sua risposta, la Plachina si è esposta forse troppo ed è finita al centro di una bufera. Adesso Montano ha parlato anche di documenti da preparare, forse per salvaguardare la loro posizione e immagine in questo momento. O almeno questo ha lasciato intendere: “Mi sto consultando sul da farsi, la questione è delicata”. Poi ha aggiunto:

“La situazione in Ucraina, per quello che riusciamo a capire, è oggettivamente brutta. E noi siamo in costante apprensione, non la viviamo bene. Olga è russa e si trova a vivere qualcosa di particolare, anche perché vediamo immagini che sono comunque di guerra. Al di là degli aspetti geopolitici della vicenda, ci sono fatti non semplici da metabolizzare”

Montano e sua moglie Olga discutono anche in casa sulla delicata questione tra Russia e Ucraina:

“A casa siamo sempre abituati a sentire i telegiornali italiani e russi. Constatiamo che le differenze sono notevoli e allora partono le discussioni, che però rimangono sempre all’interno di un sano confronto di idee”

Cosa ha detto la moglie di Aldo Montano su Putin: le parole che hanno scatenato la bufera

Rispondendo a dei follower su Instagram, Olga ha sostenuto Putin, non limitandosi quindi a difendere la sua patria. Lei non si sente nella posizione di poter dare ragione a uno o all’altro, ma pare avere le idee chiare su Putin e su come ha governato in Russia in questi lunghi anni: