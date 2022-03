Aldo Montano, la moglie russa: “Mi è sempre piaciuto Putin”, è bufera

Una grossa polemica ha travolto Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano visto di recente al Grande Fratello Vip. La giovane atleta, com’è noto, è di nazionalità russa e ha detto la sua sulla situazione in Ucraina e sul leader Vladimir Putin. Parole, quelle di Olga, che non sono piaciute a molti: la signora Montano ha infatti ammesso di aver sempre apprezzato molto il politico russo, che ha scatenato lo scorso febbraio una guerra che preoccupa tutto il mondo.

“Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io a dare ragione a uno dei due? Sono una ragazza semplice. Sono una ragazza russa e sono fiera di essere russa. Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime. Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice”

La moglie di Aldo Montano ha poi aggiunto:

“Purtroppo nessuno di noi sa la verità. Da parte di entrambi c’è una grossa propaganda. Mi dispiace un botto cosa sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Ma mi dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Ma non c’è fiamma senza fuoco! I miei dibattiti politici rimarranno a casa mia, ma non qui e di certo non davanti all’ambasciata russa”

Molti follower hanno criticato Olga Plachina per la sua presa di posizione in favore di Vladimir Putin, recentemente definito da Joe Biden – Presidente degli Stati Uniti d’America – un criminale e un folle. Altri invece hanno difeso la dolce metà di Montano, chiarendo che ha solo espresso un’opinione fuori dal coro. Nessun commento è arrivato da parte dell’ex schermidore, sposato con l’atleta russa dal 2016.

Chi è la moglie di Aldo Montano

Olga Plachina ha 25 anni – diciannove meno del marito Aldo Montano – ed è un’atleta russa. È una velocista e ha conosciuto l’ex gieffino grazie ad alcuni amici in comune. La differenza d’età non è mai stata un problema per Montano, che ha finalmente incontrato la donna della sua vita dopo una serie di relazioni sbagliate (tra le tante quelle con Manuela Arcuri e Antonella Mosetti).

Aldo Montano ha sposato Olga Plachina in Russia. La cerimonia, avvenuta in gran segreto, è stata celebrata nel 2016. La coppia ha due figli: Olympia e Mario, nati rispettivamente nel 2016 e nel 2021. Montano ha confidato di volere altri bambini in futuro. Non solo sport nella vita di Olga: ha anche preso parte a dei concorsi di bellezza, riuscendo a vincere i titoli di Miss Sport 2015 e Miss Best Model 2015.

Albano ha ripudiato Putin

Al contrario di Olga Plachina Albano Carrisi ha ufficialmente ripudiato Vladimir Putin. Quest’ultimo è sempre stato un grande fan del cantante di Cellino San Marco e l’ha incontrato più volte in Russia. Con lo scoppio della guerra in Ucraina l’ex marito di Romina Power ha preso le distanze dal leader russo e ha cancellato i concerti a Mosca e San Pietroburgo.

Albano, insieme alla compagna Loredana Lecciso, ha inoltre accolto nella sua grossa tenuta in Puglia una famiglia di profughi ucraini composta da madre e due figli. Un grande gesto di generosità da parte di Carrisi, che più volte ha invitato Putin a porre fine al conflitto con il Paese di Zelensky.