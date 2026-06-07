Alda D’Eusanio vuota il sacco: “Mediaset mi ha mandato a fanc***, Laura Pausini no”

Alda D’Eusanio, 75 anni, ha chiuso con la tv. Lo spartiacque è stato lo spiacevole e discussissimo episodio avvenuto nel 2021, quando era stata ingaggiata come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip, allora condotto da Alfonso Signorini. Pochi giorni dopo il suo ingresso nel reality Mediaset, raccontò un chiacchiericcio infondato su Laura Pausini, lasciando intendere che il suo compagno la maltrattasse. Una fake news in piena regola, pronunciata davanti a milioni di telespettatori. Mediaset corse immediatamente ai ripari, cacciando dal programma seduta stante la giornalista. A distanza di anni, D’Eusanio, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha rivelato i risvolti di quella vicenda.

Alda D’Eusanio ha affermato che Laura Pausini l’ha perdonata

Non appena mise piede nella Casa più spiata d’Italia incappò subito in una polemica, scandendo il termine “neg*o”. “È una parola che si è sempre usata. Anche Fausto Leali cantava ‘Angeli negri’. Poi è cambiata la cultura e si è preferito il termine ‘nero’”, ha ricordato la conduttrice, aggiungendo che nelle sue frasi non c’era alcunché di cattivo, né l’intenzione di offendere. D’Eusanio parla di “semplice retaggio” legato al lessico di un’altra epoca. “Negli anni è avvenuto un resettaggio e abbiamo dovuto imparare ad adeguarci, ma tuttora capita che mi scappi. E non per cattiveria o razzismo”, ha sottolineato.

Il vero patatrac si verificò pochi giorni dopo, quando si lasciò sfuggire il già citato aneddoto falso sulla relazione di Laura Pausini. Venne espulsa con effetto immediato. A Fanpage.it ha confidato uno sviluppo inatteso della faccenda, affermando che la cantante di Solarolo le ha dimostrato clemenza: “Mi ha perdonata, le ho chiesto scusa ed erano scuse sincere. Mi dispiaceva tanto, misi in circolo una chiacchiera stupida sul compagno che, in realtà, ho saputo essere una bravissima persona. Sono innamoratissimi e affiatatissimi”.

L’attacco a Mediaset: “Mi hanno mandato a fanc*lo”

Pausini, sempre stando alla versione di D’Eusanio, si sarebbe mostrata comprensiva, Mediaset invece no. D’Eusanio ha riferito che dal Grande Fratello Vip la fecero uscire in fretta e furia mentre indossava il pigiama, riservandole un trattamento tutt’altro che tenero. “Mi misero in macchina e mi mandarono a fanc*lo. Puoi scriverlo chiaramente. Pier Silvio Berlusconi pubblicò un comunicato dove si ufficializzava la mia cacciata. Un trattamento che non hanno riservato manco a chi ha bestemmiato”, ha ricordato la conduttrice.

Quando le è stato fatto notare che probabilmente la tv berlusconiana voleva in tutti i modi dissociarsi dalle sue dichiarazioni, è arrivata la seguente replica: “Dici che ebbero paura? Ma di quali conseguenze? La Pausini mi ha perdonata, ha capito. Loro invece no”.

La critica ad Alfonso Signorini e la decisione di chiudere con la tv

Allora al timone del reality c’era Alfonso Signorini che dirigeva il traffico del Grande Fratello Vip a colpi di ramanzine e gossip. E non risparmiò una predica nemmeno a lei. D’Eusanio, oggi, ne ha anche per l’ex direttore di Chi Magazine, che, come è noto, è uscito dai radar del mondo della tv dopo lo scandalo fatto scoppiare da Fabrizio Corona nei mesi scorsi.

“A me dà fastidio l’ipocrisia di chi ostenta perbenismo e poi stimola situazioni che potrebbero assicurare alti ascolti – ha ragionato D’Eusanio -. Quel reality va bene se escono le parti peggiori del tuo carattere. Quando succedeva arrivava lui a bacchettarti. Se esclamavi ‘accidenti’ e non ‘accipicchia’ alzava il ditino”.

A proposito della vicenda legata alle accuse lanciate dall’ex re dei paparazzi contro Signorini, D’Eusanio ha detto che la addolora vedere la gente cadere. Dall’altro lato ha rimarcato che se lo sarebbe dovuto aspettare da quel mondo: “Prima o poi qualcuno che ti fa tana lo trovi. Non sono affatto d’accordo col metodo utilizzato, però Corona gli ha fatto tana”.

A 75 anni ha deciso di chiudere con la tv. La giornalista ha riferito che ormai rifiuta anche gli inviti come ospite nelle trasmissioni. In particolare, ha spiegato di aver avuto una carriera lunga e piena di successi, seppur faticosa. Oggi ritiene di aver dato tutto quel che aveva da dare al piccolo schermo. Da qui la scelta di fermarsi: