Alda D’Eusanio su Pausini e GF Vip: “Il milione di euro e le scuse”

In una lunga intervista a La Repubblica, Alda D’Eusanio si è raccontata sotto ogni aspetto. Tanti gli argomenti toccati, dalla politica alla televisione, passando per alcuni dettagli sulla sua vita privata. Alda è nata nel 1950 a Tollo, in Abruzzo. Ebbe una lunga carriera come giornalista del Tg2, ma fu anche presentatrice di programmi di successo. Fu ideatrice de L’Italia in diretta, oggi rinominato Vita in diretta. Ecco cosa ha raccontato.

La partecipazione al Grande Fratello Vip e la querela della Pausini

Tra i tanti argomenti toccati durante l’intervista, c’è stato spazio anche per parlare della partecipazione al Grande Fratello Vip. In quell’occasione, Alda D’Eusanio fu squalificata per aver affermato che il marito di Laura Pausini “pare la crocchi di botte“. Si trattò di una diceria non vera, con conseguente querela da parte della cantante: “All’inizio mi aveva chiesto un milione di euro. Però mi sono tanto scusata e non lo ridirei” ha affermato.

Alda D’Eusanio sembrerebbe, inoltre, aver chiuso con i reality: “preferisco essere cretina una volta al giorno e non tutto il giorno” ha confessato. L’affermazione che interessò Laura Pausini, ha spiegato, faceva parte delle tante voci che circolavano nel loro ambiente, poi rivelatasi non vera. Il racconto di questa breve parentesi al Grande Fratello Vip si è accompagnato ad altri momenti che Alda ha voluto ricordare durante l’intervista.

La televisione di oggi: il parere di Alda D’Eusanio

Si è parlato, ad esempio, del mondo televisivo attuale, con Alda che ha rivelato cosa preferisce guardare: “Guardo i film, guardo i tg e qualche programma di approfondimento“. Sui programmi preferiti, invece, Alda risponde: “Report e molti programmi di La7“. Belle parole anche per Propaganda live, condotto da Diego “Zoro” Bianchi: “Il venerdì sera è d’obbligo“.

Alda ha raccontato anche alcuni dettagli sulla sua giornata tipo. Dalla sveglia la mattina presto, passando per lo studio della fisarmonica, c’è tempo anche per un po’ di studio: “Ripasso la storia, imparo l’inglese” ha spiegato. Infine, passeggiata con il proprio cane e cena con gli amici: “Le giornate mi passano velocissime” ha confessato. Quando le è stato chiesto se si frequentasse ancora con personalità del mondo dello spettacolo, Alda ha rivelato: ” Mi incontro ancora con Nancy Brilli e Sandra Milo“.

Da Giorgia Meloni a Papa Francesco: Alda dice la sua

All’interno dell’intervista, Alda ha riservato spazio anche per parlare di due importanti figure: la premier Giorgia Meloni e Papa Francesco. Quando le è stato chiesto se le piacesse l’attuale presidente del consiglio ha dichiarato: “Mi piace anche se ha idee opposte alle mie“. Su Papa Francesco invece, il parere è stato diverso: “Non mi piace. È troppo a favore di telecamere e macchine fotografiche“.

Dal possibile ritorno in Rai, passando per il racconto della sua famiglia, sono stati tanti i momenti della vita di Alda D’Eusanio a riaffiorare. La partecipazione al Grande Fratello Vip, con conseguente squalifica per i motivi suddetti, ha messo un punto alle esperienze con i reality. Chissà se avremo modo di rivedere Alda in televisione, magari in un futuro prossimo.