Alda D’Eusanio: “Laura Pausini? Cosa ha chiesto davanti al mediatore”

È battaglia legale tra Alda D’Eusanio e Laura Pausini. Quest’ultima ha chiesto danni morali e d’immagine per le dichiarazioni della giornalista e conduttrice alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina ha parlato di presunti maltrattamenti del chitarrista Paolo Carta ai danni della compagna, la Pausini per l’appunto. In un’intervista al settimanale Mio la D’Eusanio ha fatto il punto della situazione:

“Mi ha querelato. Ci stiamo mettendo d’accordo perché lei aveva chiesto un milione per danni ma ci stiamo accordando su cifre molto diverse”

In realtà lo staff dell’artista ha negato questa cifra ma Alda D’Eusanio ha fatto sapere:

“Non può smentire dal momento che ci sono gli avvocati di mezzo. Quando siamo andati davanti al mediatore e abbiamo chiesto quanto voleva, il suo legale ha risposto: “Un milione” e siamo rimasti a bocca aperta. Se non erro, lei stessa aveva fatto un’agenzia in cui diceva che avrebbe chiesto un milione, che avrebbe devoluto alle associazioni contro la violenza sulle donne”

Alda D’Eusanio ha precisato di aver solo riportato una chiacchiera da bar. A tal proposito non capisce il motivo per cui è stata cacciata immediatamente dal Grande Fratello Vip e non è stata più invitata in alcun programma Mediaset. Alda è stata fatta praticamente fuori dalla tv dopo quarant’anni di carriera.

Alda D’Eusanio ha sofferto di depressione

Alda è stata espulsa all’improvviso: era in tuta e ciabatte quando gli autori del reality show l’hanno chiamata e l’hanno mandata via. Alla D’Eusanio non è stato permesso neppure di rientrare a prendere le sue cose. A tutti – altri concorrenti e volti delle più note trasmissioni della rete – è stato invece proibito di nominare la 70enne.

Una situazione che ha portato Alda D’Eusanio a soffrire di depressione per mesi e mesi:

“Sono stata abbastanza male, ero depressa perché la cacciata è stata brutta. Dopo un anno mi sto riprendendo, mi sono aiutata da sola”

Oggi Alda D’Eusanio si gode la sua vita privata e gli affetti più cari: è stata epurata pure dalla Rai, dove spesso veniva chiamata in qualità di opinionista prima della sua avventura al Grande Fratello Vip. Avventura di cui Alda non era molto convinta ma ha poi ceduto alla corte di Alfonso Signorini e produttori.

Dopo la sua squalifica la D’Eusanio non ha più avuto modo di sentire e vedere il conduttore del GF Vip così come non ha avuto alcuna possibilità di chiarirsi con l’editore Pier Silvio Berlusconi.

Da ricordare poi che oltre Laura Pausini anche il produttore discografico Adriano Aragozzini ha chiesto un milione di euro di danni ad Alda D’Eusanio per per avergli attribuito la “distruzione” artistica e umana di Mia Martini.