Alchimista è Davide Basolo, Sammy incastrato da lite: scelta con sorpresa

Davide Basolo è Alchimista: a Uomini e Donne il corteggiatore di Giovanna Abate ha finalmente un volto

Davide Basolo è l’Alchimista. Ormai è ufficiale. Il corteggiatore si è presentato a Uomini e Donne senza maschera e anche se qualche giorno fa aveva smentito di essere lui oggi sappiamo che era solo un modo per depistare i telespettatori. Prima di entrare in studio Davide ha visto da dietro le quinte la sua esterna con Giovanna Abate: un’esterna davvero bella in cui con una lettera ha sottolineato che a differenza di Sammy Hassan e Alessandro Graziani lui le direbbe di sì. “Io ti direi di sì – queste le sue parole – perché credo in quello che abbiamo costruito e che ci siamo dati a vicenda. Ti direi dì sì perché mi piaci tanto e non ho paura a dirtelo. Ti direi di sì perché sei nei miei pensieri, nella mia testa. Ti direi di sì perché non so se sarai l’amore della mia vita ma ho tanta voglia di azzerare queste distanze”. Parole belle, non fuori luogo e tutt’altro che esagerate dopo oltre un mese di conoscenza: a noi questo ragazzo piace. E non solo perché ha un bel sorriso.

Alchimista e Giovanna, a UeD la coppia sorprende: la Abate emozionata, il parterre apprezza Basolo

“Quello che tu mi hai creato – ha risposto Giovanna – è una magia che ogni volta mi confermi. A me questa sedia ha fatto paura sia per quello che ho avuto nel passato sia per quello che potrò avere nel futuro. Ho paura di non rispettare le aspettative che mi ero prefissata. Grazie!”. “La stessa voglia che io ho di amore – ha aggiunto la tronista – la vedo in te”. E poi ancora: “Sei un bel casino. Una bella sorpresa”. In studio il parterre femminile ha molto apprezzato Davide che effettivamente è un bel ragazzo, e Gianni Sperti, che prima di vederlo si era agitato parecchio a causa di una situazione che gli era tutt’altro che chiara, si è mostrato entusiasta: “Siete bellissimi da vedere e da ascoltare. Diventi dolcissima quando sei con lui”. Giovanna ha confermato: “Me lo vedo tanto, me lo vedo anch’io, vedo una parte di me che raramente ho visto nella mia vita. Tu – queste le parole a Davide – sei andato a toccare dei punti di me… Sei sceso proprio nel profondo, e io amo chi va oltre l’apparenza”. “Arrivano – ha aggiunto a un certo punto – prima i tuoi valori che la tua bellezza. Grazie per esserti messo la maschera”. Che dire di più dopo queste dichiarazioni?

Uomini e Donne, Alchimista e Sammy: scelta con sorpresa? Parole di troppo

Sammy intanto aspettava fuori e guardava tutto senz’altro piuttosto nervoso. Entrato in studio, ha discusso animatamente con la tronista – e lo farà ancor di più domani – perché proprio non tollera il fatto che sia così aggressiva nei suoi confronti. Ci sarà anche uno scontro con Davide che riuscirà a difendersi bene e a un certo punto si sbilancerà come non aveva mai fatto sinora: Basolo gli farà notare infatti che non ha battuto ciglio per il suo arrivo in studio e per la possibilità che venga scelto un altro al posto suo, e Sammy gli risponderà che non ci vede bene. Cosa vuol dire questo? Hassan è interessato o no a Giovanna? Questo “no” che tanto va annunciando è un “no” vero oppure nasconde un “sì”? Continuano i misteri nel trono della Abate.