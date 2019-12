Alberto Urso allo Zecchino d’oro: la domanda della Clerici lo imbarazza

By

Alberto Urso ospite della finale dello Zecchino d’oro con la sua nuova canzone

Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria de Filippi, si sta costruendo proprio una bella carriera e sta raccogliendo consensi ovunque. Il tenore è stato ospite della finale dell’edizione numero 62 dello Zecchino d’oro, condotta da Antonella Clerici e Carlo Conti. Il cantante ha cantato la sua ultima canzone intitolata E Poi Ti Penti, scritta da Kekko dei Modà per la gioia di tutte le sue fan che aspettavano con trepidazione questo momento. Prima su tutte Antonella Clerici che ha conosciuto il ragazzo nel 2010 a Ti Lascio Una Canzone e ne ha seguito l’evoluzione della carriera artistica. La padrona di casa era infatti molto emozionata nel rivedere il suo pupillo cresciuto e oramai all’apice del successo.

Antonella Clerici e la domanda che ha imbarazzato Alberto

Dopo l’esibizione la conduttrice si è avvicinata ad Alberto e gli ha detto: “Ho letto che ti sei fidanzato. Sei felice?” e alla risposta affermativa del cantante, gli ha poi detto: “Allora sono felice anche io per te”. Alberto è sembrato comunque un po’ imbarazzato dalla domanda della Clerici: la sua riservatezza sulla sua vita privata è cosa ben nota. Anche se oramai i due sono usciti allo scoperto. Alberto Urso è infatti fidanzato con Valentina Vernia, una ballerina, conosciuta all’interno della scuola di Amici. I due sembrano molto innamorati come dimostrano le foto e le dichiarazioni che hanno reso pubbliche. Questo è stato veramente un anno d’oro per il ragazzo siciliano: prima la vittoria del talent e poi l’amore.

Alberto Urso: una carriera in ascesa e un amore tutto da vivere

La carriera di Alberto Urso è tutta in ascesa: nell’ultimo anno ha pubblicato due album, ha iniziato un tour che sta registrando il tutto esaurito e si mormora di una sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. La storia con Valentina va a gonfie vele e nonostante l’imbarazzo, siamo sicuri che la ballerina sia diventata la musa del tenore. E ci auguriamo che lo rimanga per molto!