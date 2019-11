Chi ci sarà al Festival di Sanremo 2020: la lista dei probabili cantanti

A due mesi dall’inizio della settantesima edizione spuntano i nomi dei probabili cantanti in gara al Festival di Sanremo. A riportarli l’edizione odierna de Il Messaggero, che ha rivelato anche che sembra ormai certa la presenza di Chiara Ferragni e Diletta Leotta accanto ad Amadeus. Quest’ultimo, oltre a ricoprire il ruolo di conduttore, è pure direttore artistico della kermesse e in queste settimane sta dunque scegliendo quale artista entrerà in gara. Al momento non è chiaro se in tutto saranno 20 o 24 cantanti: quel che è certo è che tutti arriveranno alla serata finale visto che dal regolamento sono sparite le eliminazioni.

Albano e Romina, Alberto e Giordana: tutti i probabili nomi di Sanremo 2020

Stando alle ultime indiscrezioni potrebbero partecipare al Festival di Sanremo 2020: Albano e Romina, Umberto Tozzi con Raf, Marco Masini, Francesco Gabbani, Matteo Bocelli (figlio del più noto Andrea, visto lo scorso anno sul palco dell’Ariston in qualità di ospite), Marcella Bella, Paolo Vallesi, Tommaso Paradiso, Levante, Canova, Anastasio, Fred De Palma, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Annalisa, Nina Zilli, Elodie, Max Pezzali, Giordana Angi, Alberto Urso, Noemi, Piero Pelù, Samuele Bersani, Brunori Sas, Bianconi dei Baustelle, Amii Stewart con Dear Jack, Silvia Mezzanotte con Dionne Warwick.

La lista ufficiale dei cantanti verrà data in diretta il prossimo 6 gennaio

Contrariamente agli altri anni toccherà attendere fino a gennaio per conoscere il cast definitivo dei cantanti di Sanremo 2020. Amadeus rivelerà il cast ufficiale il prossimo 6 gennaio durante la puntata de I Soliti Ignoti.