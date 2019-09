Alberto Urso intervista su Chi: dichiarazioni sul successo e su Valentina

Alberto Urso news: dichiarazioni del cantante sul settimanale Chi

Alberto Urso si è raccontato in una nuova intervista a Chi, la nota rivista diretta da Alfonso Signorini. Nel nuovo numero del settimanale, in edicola da mercoledì 25 settembre, il cantante ha parlato della sua nuova vita dopo la vittoria ad Amici. Una vita fatta di successo e popolarità ma pure di amore e coccole grazie all’incontro con la nuova fidanzata Valentina Vernia. Tra i protagonisti di Amici Celebrities, versione Vip del celebre talent show di Maria De Filippi, Urso si è detto contento di tutto quello che sta vivendo. Anche se alcune insidie, legate perlopiù alla popolarità, non mancano mai. Ma Alberto, nonostante la giovane età, vola basso ed è determinato a mantenere i piedi ben per terra.

Le parole di Alberto Urso sul successo dopo la vittoria ad Amici

“Il successo non è semplice da gestire, è vero, ma bisogna restare con i piedi per terra. Io sono molto preso dal lavoro, non mi posso distrarre ed è una fortuna. Forse l’accademia di Amici mi ha aiutato anche in questo, a tenere la concentrazione. Sei mesi lì dentro sono stati preziosissimi e non dimentico quello che Maria e il suo team hanno fatto per m, saranno sempre in ogni nota che canto”, ha dichiarato Alberto Urso, ultimo vincitore del programma ideato da Maria De Filippi diciotto anni fa. Alberto ha parlato pure della sua nuova relazione, quella con Valentina Vernia, conosciuta proprio nella Scuola più famosa d’Italia. Secondo alcune indiscrezioni Urso ha già presentato la ragazza ai suoi genitori.

Alberto Urso dopo Amici: la nuova canzone è E poi ti penti

Tra amore e popolarità, Alberto Urso ha lavorato alla nuova canzone – E poi ti penti – il cui videoclip uscirà a breve. Non solo, il 22enne è pronto a tornare in tour: il 29 settembre si inizia da Roma per poi arrivare a Milano, Napoli, Firenze, Torino, Brescia, Bologna.