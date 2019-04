Alberto Urso distrugge Mameli dopo eliminazione Valentina: è scontro ad Amici

Alberto Urso e Mameli, continua lo scontro ad Amici 2019

Che tra Alberto Urso e Mameli non scorra più buon sangue è evidente, visto che ad Amici 2019 il secondo non ha mai perso occasione per sminuire il bel canto sottolineando che la musica non sia fatta solo di acuti ma anche di altro; Alberto, che studia da oltre dieci anni, all’inizio del Serale ha cercato di mantenere la calma ma nel corso delle puntate ha ritenuto opportuno difendersi spiegando che gli acuti non vengono all’improvviso e che è necessario molto impegno per imparare a cantare bene. Qualcuno spieghi a Mameli inoltre che Alberto non è solo acuti: ci ha regalato infatti delle bellissime interpretazioni che nel tempo hanno coinvolto tutto il pubblico, finora dimostratosi sempre pronto a sostenerlo nelle prove-scommessa dei coach. Cos’è successo oggi? Ve lo diciamo subito.

La dura critica di Alberto a Mameli dopo l’esibizione Cuore matto

Si parlava della proposta assurda di Loredana Bertè e del fatto che Valentina Vernia fosse ritornata in casetta perché la rock star non ne condivide l’eliminazione da parte della commissione; dopo che la ballerina ha spiegato che secondo lei è stato giusto farla rientrare perché le sue esibizioni sono state di gran lunga migliori rispetto a quelle di Mameli, Alberto ha confermato tutto aggiungendo che nella canzone Cuore matto il suo rivale ha stonato dall’inizio alla fine: un attacco diretto insomma che sicuramente sarà mostrato nella prossima puntata di sabato 4 maggio; un attacco che Mameli doveva aspettarsi tra l’altro, visto che finora è stato lui ad attaccare il cantante lirico.

Le ultime news su Amici di Maria De Filippi

Si fa sempre più probabile intanto l’ipotesi di un maxi-ripescaggio tra i concorrenti, ora che sui social network il pubblico ha iniziato seriamente a protestare per la possibile riammissione di Valentina; non sappiamo cosa accadrà sabato e se tutti gli eliminati saranno riconvocati: è certo però che la produzione non potrà commettere la clamorosa ingiustizia di far rientrare un solo concorrente senza dare la possibilità a tutti gli altri di riprovarci. Con buona pace dei Blu e di Alberto, che su questo non ha affatto ragione.