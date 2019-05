Alberto Urso in finale si prepara a vincere: il bel gesto di Antonella Clerici

Finale Amici, Alberto Urso conquista la terza maglia

Anche Alberto Urso è riuscito a conquistare la finale di Amici dopo tre gironi combattutissimi. Sembrava che sarebbe arrivato al traguardo alla fine del secondo turno ma i professori hanno votato per Giordana Angi, e Alberto, il cantante che per il suo talento meritava più di tutti di arrivare subito in finale, ha dovuto superare anche il terzo girone. Un turno combattutissimo quest’ultimo, perché Alberto si è dovuto prima esibire per cercare di arrivare tra i primi due, e poi ha dovuto convincere sia Luciano Cannito sia Beppe Vessicchio, a cui spetta – come sapete – l’ultima parola nel terzo girone. Non senza tifosi, chiaramente: in studio infatti per lui c’era Antonella Clerici che sin dall’inizio della puntata ha manifestato stima e affetto nei suoi confronti.

Le parole di Antonella Clerici su Alberto Urso: “Ho una passione perché è stato il mio bambino”

“Io – queste le parole della Clerici che ha condotto Ti lascio una canzone, programma a cui Alberto ha preso parte da piccolo – devo ammettere che ho una passione per Alberto perché è stato il mio bambino quando aveva dodici anni e me lo ricordo già talentuoso così. Sarò comunque assolutamente equa – ha precisato subito la conduttrice – perché non sarebbe giusto: so quanto impegno voi mettete e quanto siete davvero bravi. Alberto, è un grande piacere rivederti!”. Antonella per tutta la puntata non ha fatto altro che elogiare Alberto: “Lui ti arriva al cuore”, ha esclamato ad esempio dopo che il cantante si è esibito sulle note di La voce del silenzio, e i complimenti non sono mancati neanche dopo: “Alberto fa di tutto, ha un eclettismo incredibile e può cantare di tutto, passa dal pop al lirico, suono: è molto talentuoso!”. Neanche J-Ax si è risparmiato: “Mi hai fatto innamorare – queste alcune delle sue parole –. Veramente bravissimo! Hai uno stile veramente tuo!”.

Alberto Urso vincitore di Amici 2019? Tutti fanno il suo nome

Alberto insomma è arrivato alla finale, come altamente prevedibile, e ora potrà giocarsi il tutto per tutto con gli altri tre finalisti: tutti gli scommettitori fanno il suo nome e in molti sono convinti che sia lui a vincere. Anche noi siamo sicuri che trionferà perché non è solo talentuoso ma anche umile e pacifico: un grande esempio insomma non solo per i telespettatori ma anche per chi si presenterà ad Amici di Maria De Filippi il prossimo anno.