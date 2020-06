Alberto Urso fidanzata attuale: qual è la verità dopo i finti gossip su Gaia?

Vita privata Alberto Urso durante Amici Speciali: c’è una fidanzata nel suo cuore?

La situazione sta sfuggendo di mano. Dopo la rivelazione-bomba di Maria De Filippi sulla presenza di un fidanzato nella vita di Gaia Gozzi (non era stata proprio così esplicita), adesso tanti fan di Alberto Urso – e non solo – stanno bombardando il tenore di un’infinità di domande riguardanti la sua vita privata: è fidanzato anche lui? Molti sono rimasti fermi alla storia con Valentina Vernia, ma ormai con lei ha rotto da un pezzo. Sono attualmente in buoni rapporti. Alberto, come ha più volte spiegato, si definisce una “persona da fidanzamento”: passa poco tempo da single… Dopo Valentina, il suo cuore è già impegnato?

Gaia Gozzi e Alberto Urso, gossip smentito: l’intervento di Maria De Filippi e la “grande rivelazione”

Molti si sono messi alla ricerca di indizi di un’ipotetica fidanzata di Alberto Urso… che però non esiste! E lo ha fatto ben capire Maria De Filippi durante le puntate di Amici Speciali: spinge sempre il tenore a commentare le ragazze in studio (soprattutto le ballerine); la conduttrice, inoltre, ha fatto intendere che Gaia fosse fidanzata. E lo è davvero: ecco con chi! Gossip su Alberto Urso e Gaia Gozzi smontati e ridotti a pezzettini piccolissimi. Adesso ci si chiede se anche il tenore “nasconda” la propria dolce metà, proprio come ha fatto la sua collega.

Alberto Urso gossip: Tish, Valentina… terzo amore ad Amici?

I pettegolezzi sui concorrenti di Amici Speciali non termineranno di certo qui e nemmeno le critiche… quali hanno fatto più rumore? Quelle rivolte a Irama per delle frasi incomprensibili! Il rapper, invece, è fidanzatissimo. E presto potremmo scoprire qualcosa in più anche su Alberto Urso. Magari sarà lui stesso a rivelare la verità sulla propria vita sentimentale durante la finale di Amici Speciali. Dopo aver saputo della sua relazione con Tish e quella con Valentina (entrambe ex concorrenti di Amici), troverà l’amore sempre nel talent show di Canale 5?