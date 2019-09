Alberto Urso: bloccata la sua ospitata da Mara Venier a Domenica In

Alberto Urso di Amici non sarà ospite di Mara Venier a Domenica In

Nuova doccia gelata per Mara Venier. Secondo quanto scrive Dagospia, la Rai avrebbe bloccato l’ospitata di Alberto Urso a Domenica In. Lo scorso maggio la conduttrice Rai, ospite del talent show di Canale 5, aveva invitato il vincitore nel suo salotto televisivo per una chiacchierata cuore a cuore. Dunque, le trattative erano in corso ma al momento questa intervista non s’ha da fare. Stando a quello che ha scritto Alberto Dandolo, lo stop da parte della rete sarebbe arrivato prima dell’ultima querelle tra Milly Carlucci e la De Filippi per il nuovo programma Amici Celebrities. Ma per zia Mara non è il primo alt che arriva: qualche mese fa saltò all’ultimo proprio l’ospitata della moglie di Maurizio Costanzo. Il giornalista, al contrario, sarà ospite in Rai della puntata di domenica 29 settembre, insieme a Stefano De Martino, Eva Grimaldi, Loretta Goggi e tanti altri.

Le parole di Mara Venier sulla mancata ospitata di Maria De Filippi

Di recente Mara Venier è tornata a parlare della mancata intervista a Maria De Filippi, in programma a Domenica In lo scorso maggio. “Maria voleva venire all’ultima puntata, ma è stata bloccata. Una cosa che mi ha addolorato molto. Ci è rimasta male lei, ci sono rimasta male io. […] Non ho parlato con la Rai, ma mi auguro che la situazione non rimanga la stessa. L’anno scorso venne Alessia Marcuzzi e anche altri artisti di Mediaset, fu una decisione proprio su Maria”, ha raccontato la conduttrice Rai.

Gli ospiti di Domenica In di domenica 29 settembre 2019

Domenica 29 settembre 2019 Mara Venier ospiterà nel suo salotto: Maurizio Costanzo, Loretta Goggi, Max Giusti, Stefano De Martino, Eva Grimaldi e Peppino Di Capri.