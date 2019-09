Domenica 29 settembre 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa

Un’altra domenica ricca di ospiti in tv quella di domenica 29 settembre 2019. Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio, Massimo Giletti ospiteranno nei loro salotti ballerini, cantanti, attori e altre personalità note nel mondo dello spettacolo. Ma anche politici, sportivi e salutisti. Scopri tutti i nomi su Gossipetv!

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica 29 settembre 2019 Mara Venier ospiterà nel suo salotto un vecchio amico: Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore presenterà la nuova edizione di S’è fatta notte, in partenza lunedì 30 settembre su Rai Uno in seconda serata. Ci saranno poi Loretta Goggi e Max Giusti, che promuoveranno il loro film Appena un minuto, mentre Stefano De Martino parlerà del successo di Stasera tutto è possibile. Ci saranno poi Eva Grimaldi, in questo periodo protagonista a Tale e Quale Show, e Peppino Di Capri, che delizierà tutti con un numero musicale.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

Domenica 29 settembre 2019 verrà inaugurata a Domenica Live la rubrica Domenica Alive, la gara dei vip che reinterpretano alcuni brani e intermezzi musicali famosi. Loredana Lecciso tornerà in studio per cantare sulle note di Pretty Woman, celebre brano di Roy Orbison nonché colonna sonora dell’omonimo film con protagonisti Julia Roberts e Richard Gere. Dopo la Lecciso si cimenteranno in questa ardua prova anche Giovanni Ciacci e Flavia Vento. Ospiti invece per un’intervista cuore a cuore con la padrona di casa Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che presenteranno per la prima volta in tv il figlio Domenico nato la scorsa estate.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

Gradito ritorno a Live-Non è la d’Urso: Rocco Siffredi affronterà di nuovo le cinque sfere in compagnia della moglie Rosa. Tornerà in studio anche Mariana Caniggia che, insieme al figlio Kevin Axel, farà un nuovo appello al marito Claudio, ex campione della Roma. Barbara d’Urso accoglierà poi Francesca De Andrè, che ha accusato la sorella Fabrizia e alcuni amici di aver organizzato il tradimento del fidanzato Giorgio durante il Grande Fratello. Francesca e Giorgio affronteranno i protagonisti del presunto complotto: un documento audio esclusivo aiuterà a fare chiarezza. Ci sarà poi Lele Mora che, accompagnato dalla figlia Diana, racconterà per la prima volta in tv la malattia contro cui sta combattendo in questo periodo. In più si tornerà a parlare di Adriano Panzironi. Il guru della dieta più contestata del momento, dopo le polemiche nate nella scorsa puntata, ha deciso di rispondere in maniera clamorosa alle critiche di alcuni opinionisti del programma.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Domenica 29 settembre 2019 tornerà in tv Fabio Fazio. Che tempo che fa andrà però in onda, quest’anno, su Rai Due. Il giornalista intervisterà Gino Strada, in occasione del 25° anniversario di Emergency. Non mancherà la politica: presenti in studio l’ex Ministro dell’Economia Giovanni Tria e l’economista ed editorialista Carlo Cottarelli. Fazio parlerà poi di nuoto e sport con Federica Pellegrini e Manuel Bertuzzo. Ci saranno inoltre l’attore Enrico Brignano, la scrittrice Michela Murgia e il cantante Mahmood. Al famoso tavolo di Che tempo che fa siederanno poi l’artista Fabio Rovazzi, l’attore Daniele Liotti e la nuova Miss Italia Carolina Stramare. Presenze fisse dello show, come sempre, saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Mago Forest. Non ci sarà, invece, Orietta Berti, che ha detto addio a Fazio per Domenica In.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Domenica 29 settembre 2019 Massimo Giletti ospiterà Luigi Di Maio. Si affronteranno poi temi delicati quali la prostituzione minorile, il reddito di cittadinanza e il lavoro nero.