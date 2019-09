Orietta Berti a Domenica In: “Mara, amica sincera. Fazio come un figlio”

Orietta Berti si divide tra la tv e la nipotina: “Mi ha fatto riassaporare la magia”. Pronta per Domenica In: “Mara Venier è un’amica sincera, Fabio Fazio è come un figlio”

Orietta Berti è pronta a tornare in tv. Nella nuova stagione di Domenica In targata Mara Venier, la cantante sarà ospite fissa nel ruolo di “battitore libero”. Il settimanale Gente l’ha incontrata e ha scambiato quattro chiacchiere con lei. Emerge una donna energica, frizzante, con tanto entusiasmo. Un entusiasmo accresciuto ancor più da Olivia, la sua nipotina di 5 mesi. Il figlio Otis, infatti, l’ha resa nonna da poco. Una grande gioia per la Berti che confessa che la piccola la mantiene giovane. “Mi ha fatto riassaporare le magie di quando i miei figli avevano la sua età”, sussurra con gioia. Nel frattempo il 15 dicembre si avvicina e si ritroverà al fianco di Mara Venier.

“Tornare a lavorare con Mara mi diverte molto. Fazio è come un figlio”

“Tornare a lavorare con Mara mi diverte molto. siamo legate, è un’amica sincera e in questo ambiente è un rarità. E poi la stimo tantissimo”, racconta Orietta, ricordando che nello show pomeridiano della domenica di Rai 1 sarà un battitore libero che canterà, curerà la posta del cuore e, perché no, magari darà anche qualche consiglio culinario vista la sua esperienza ai fornelli. Il nuovo progetto l’ha costretta a salutare Fabio Fazio, che quest’anno con Che Tempo Che Fa ha traslocato su Rai2. Ma non si tratta di un addio, è un arrivederci: “Potrei anche andare a trovarlo ogni tanto. Voglio molto bene a Fabio è come un figlio.”

Mara Venier, arriva Romina Power: “L’ho voluta fortemente”

Nella prima puntata di Domenica In, sbarcherà come ospite big Romina Power. Dunque, nella trasmissione, quella dell’americana non sarà una presenza fissa, come aveva sussurrato la stampa nei mesi scorsi. “Ho voluto fortemente Romina ospite della prima puntata perché è un’amica speciale, ci vogliamo bene, è una star internazionale e ha portato fortuna lo scorso anno, sempre al debutto”, ha confessato, sempre a Gente, Mara Venier la scorsa settimana.