Domenica In, Orietta Berti nel cast fisso: Romina Power torna come ospite

Orietta Berti e Romina Power a Domenica In con Mara Venier

Tutto pronto per la nuova edizione di Domenica In, condotta ancora una volta da Mara Venier. Il programma tornerà in onda domenica 15 settembre ma ci saranno poche novità rispetto allo scorso anno. Tra queste la presenza fissa di Orietta Berti che, dopo le ospitate degli scorsi mesi, è stata promossa a membro fisso del cast. La Venier l’ha scelta per la sua verve e simpatia, che regalano sempre grande gioia ed entusiasmo al pubblico in studio e a casa. Nessun ruolo fisso invece per Romina Power, come sussurrato invece dalla stampa qualche mese fa. Ma l’ex moglie di Albano Carrisi tornerà nel salotto di Zia Mara nella puntata d’esordio, proprio come avvenuto a settembre 2018.

Le parole di Mara Venier sulla presenza di Orietta Berti

“In ogni puntata di Domenica In avrò con me Orietta Berti. Siamo amiche da tanti anni, siamo pazzerelle, lei mi travolge con la sua allegria”, ha confidato Mara Venier al settimanale Gente, nel numero in edicola da venerdì 6 settembre. “Ho voluto fortemente Romina Power, ospite della prima puntata, perché è un’amica speciale, ci vogliamo bene, è una star internazionale e ha portato fortuna lo scorso anno, sempre al debutto”, ha aggiunto la conduttrice veneziana. Dunque l’artista americana sarà tra gli ospiti della prima puntata di Domenica In, quella fissata a domenica 15 settembre.

Domenica In: Mara Venier non cambia l’orario

Come lo scorso anno Domenica In andrà in onda su Rai Uno dalle 14 alle 17. La Rai ha chiesto a Mara Venier di allungare la messa in onda ma la presentatrice ha rifiutato per dedicarsi anche ad altri progetti, tra cui un nuovo programma in prima serata.