Mara Venier: “Maria De Filippi è stata bloccata, ci sono rimasta male”

Maria De Filippi parla di Domenica In e fa alcune rivelazioni importanti

Domenica In sta finalmente per tornare. La padrona di casa, come l’anno scorso, sarà Mara Venier la Signora assoluta della televisione italiana. Lei che è amatissima, col suo volto rassicurante e la risata sempre pronta. Mara piace e davvero tanto e riesce a raccogliere un pubblico misto, composto da giovani e meno giovani. Subito dopo la conferenza stampa che si è tenuta oggi, la presentatrice veneziana ha rilasciato un’intervista a Blogo dove ha fatto alcune importanti rivelazioni. Come sicuramente saprete, Mara Venier aveva un contratto dalla durata di un anno in Rai poi, visto il successo ottenuto con Domenica In, le è stato proposto di condurlo ancora.

Mara Venier e la meravigliosa offerta ricevuta da ‘una bella persona’

A Blogo, ha rivelato di aver avuto alcuni dubbi a riguardo, a causa di un’offerta a sua detta ‘meravigliosa’ che aveva ricevuto. La Venier, però, non si è voluta sbilanciare più di tanto e si è limitata a dire che: “La persona che mi aveva offerto tante cose belle è una persona alla quale voglio molto bene e alla quale sono molto riconoscente”. Secondo TvBlog questa persona misteriosa potrebbe essere Maria De Filippi dato che le due donne sono legate da un forte rapporto d’amicizia e da una profonda stima. Che la conduttrice di Uomini e Donne abbia invitato Mara a far parte della giuria (o di una delle due squadre) di Amici Celebrities? Chissà se un giorno lo scopriremo!

Maria De Filippi e l’ospitata saltata a Domenica In lo scorso anno

L’anno scorso Maria De Filippi ebbe proprio dei problemi riguardante un’ospitata a Domenica In. La consorte di Maurizio Costanzo doveva prender parte al contenitore domenicale di Rai 1 ma purtroppo la sua presenza saltò. Blogo, durante l’intervista, ha voluto ricordare questo triste episodio con Mara Venier che ha commentato così: “Maria voleva venire all’ultima puntata, ma è stata bloccata. Una cosa che mi ha addolorato molto. Ci è rimasta male lei, ci sono rimasta male io. […] Non ho parlato con la Rai, ma mi auguro che la situazione non rimanga la stessa. L’anno scorso venne Alessia Marcuzzi e anche altri artisti di Mediaset, fu una decisione proprio su Maria”.

Mara Venier: “Barbara d’Urso? Amiche come sempre”

Inoltre, La Venier è tornata a parlare di Barbara d’Urso e del rapporto che la lega a lei. No, con la conduttrice di Domenica Live non c’è nessuna guerra o astio in corso, anzi. Mara ha addirittura ammesso che la competizione che c’era la infastidiva proprio per l’affetto che c’è con Barbara. “L’ho incontrata in treno recentemente, ci siamo abbracciate. Come abbiamo sempre fatto da 20 anni a questa parte. La competizione non ha lasciato segno. Eravamo amiche e siamo amiche”, ha dichiarato.