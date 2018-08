Alberto Mezzetti, video dedica a Barbara d’Urso: l’intrigo, altro pepe

Alberto Mezzetti, arriva il video dedica a Barbara d’Urso: l’affaire tra i due si fa sempre più intrigante

Si avvolge sempre più di dolce mistero ‘rosa’ il gossip che ruota attorno a Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti, il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Nip. Quella che aveva preso piede come una voce impossibile di cronaca rosa, pian piano si sta facendo strada. Anche perché sia il Tarzan di Viterbo, sia Barbarella non fanno nulla per arrestare il chiacchiericcio che gli ronza vicino. Anzi, a dir la verità, continuano a mandare segnali in tutt’altra direzione, quella direzione che si ammanta del fascino dell’intrigo sentimentale. Infatti, se nell’ultima intervista di pochi giorni fa la d’Urso ha confessato di essere “corteggiata e di stare bene” perché sente “una bella energia intorno”, oggi è Mezzetti che torna ad alimentare le voci sul flirt, pubblicando su Instagram un simpatico video dedica per la sua ‘musa’…

Barbara d’Urso e Alberto: il video e le due certezze sul rapporto tra i due

“Come è Barbara d’Urso?” domanda Alberto a un amico, nel giocoso video pubblicato tra le sue Stories Instagram. E ricevendo in risposta un convinto “Bellissima”. Altro giro, altra domanda e altra risposta: “Prima, che mi hai detto? Che ti fa impazzire proprio?”. “Da morire, mi accontenterei di una cena”, replica sempre l’amico. Mezzetti infine chiosa con un “Pure tu”, rimembrando l’incontro con Barbara dopo la vittoria al Grande Fratello. Certo il clima e spensierato, ma un paio di certezze ci sono. La prima: Alberto può permettersi di taggare la conduttrice nelle sue storie e giocare sul ‘dire e non dire’ (scommettiamo che se Barbarella non fosse d’accordo Mezzetti non continuerebbe a ‘giocare’). La seconda è che tra i due è rimasto un rapporto (si vedono anche in privato); resta da capire tale rapporto sotto che dinamiche si stia sviluppando.

Alberto non è il solo a giocare: Anche Barbara mette pepe

Ma Alberto non è il solo a giocare. Nella recente intervista concessa a Panorama, pure la d’Urso ha messo del pepe. “Ora è innamorata?”, è la domanda diretta che le è stata posta. “Sono corteggiata e sto bene, sento una bella energia intorno a me e questo mi rende serena”. Impossibile non pensare al chiaro riferimento al Tarzan di Viterbo, che a più riprese ha confessato senza problemi di voler corteggiare la conduttrice.