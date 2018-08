Barbara d’Urso parla di Alberto Mezzetti del Grande Fratello: “Sto bene”

Barbara d’Urso intervista a Panorama: “Sono corteggiata e sto bene”

Barbara d’Urso ha concesso una lunga intervista a Panorama nella quale ha parlato della sua carriera, del suo successo e della vita privata. Come sempre la conduttrice Mediaset non ha speso grandi parole riguardo la sua sfera sentimentale ma alcune dichiarazioni non possono che far riferimento ad Alberto Mezzetti. Sì, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello, che da quando è uscito dalla Casa del reality show ha cominciato a corteggiare senza sosta la Dottoressa Giò. Il Tarzan di Viterbo ha portato a cena fuori Carmelita e l’ha incontrata in più di un’occasione a casa di un amico in comune. Al momento i due non sono ancora una coppia ma Alberto si è detto pronto a tutto pur di conquistarla. Ma cosa ha detto di preciso la napoletana a riguardo?

Le ultime dichiarazioni di Barbara d’Urso

“Ora è innamorata?”, è la domanda che il giornalista ha posto a Barbara d’Urso. Quest’ultima ha così risposto: “Sono corteggiata e sto bene, sento una bella energia intorno a me e questo mi rende serena”. Impossibile non notare il riferimento ad Alberto del Grande Fratello, che in più di un’intervista ha sottolineato la corte spudorata che sta facendo alla 61enne. “Provo sensazioni fortissime, un senso di imbarazzo che mi è nuovo e un frastuono di emozioni. Certamente corteggio, è innegabile. E so farlo con grande entusiasmo, difficile restarne indifferente. Impossibile darmi il due di picche! A pensarci bene sono decisamente innamorato”, ha raccontato qualche tempo fa l’ex gieffino. Alberto riuscirà a conquistare del tutto Barbarella?

Gli amori di Barbara d’Urso: “Ho sempre lasciato io”

Stare con la d’Urso non è impresa facile. Barbara ha confidato di aver sempre chiuso le sue relazioni. “Ho sempre lasciato, purtroppo. Quando il rapporto non è all’altezza delle mie aspettative non riesco a vederlo finire e do un taglio netto. Si fa una gran fatica”, ha ammesso la presentatrice. Tra gli amori più importanti di Barbara d’Urso quelli con: il senatore Riccardo Villari, i cantanti Memo Remigi, Vasco Rossi, Julio Iglesias, il produttore cinematografico Mauro Berardi, il ballerino Michele Carfora.