Alberto Mezzetti non si arrende: nuovo appello a Barbara d’Urso

Tarzan del Grande Fratello 15: Alberto Mezzetti parla di nuovo di Barbara d’Urso

Alberto Mezzetti non demorde. Il Tarzan del Grande Fratello 15 ha fatto un nuovo appello a Barbara d’Urso. Dopo la lettera sul settimanale Di Più, alla quale la conduttrice napoletana non ha replicato, il vincitore del reality show ha rilasciato delle dichiarazioni alla rivista Vero. Dichiarazioni nelle quali il viterbese esprime tutto il suo stupore per quanto accaduto con Barbarella. Con la quale si era instaurato un ottimo feeling lo scorso anno, tanto che i due avevano addirittura condiviso una romantica cena a Milano. Qualche mese dopo Carmelita si è inspiegabilmente allontanata, lasciando basito l’imprenditore 35enne.

Le nuove dichiarazioni di Alberto Mezzetti

“Dopo la lettera su Di Più non ha risposto né in pubblico né in privato. Anche io mi sono fatto delle domande ma non penso di aver fatto niente di sbagliato. L’ho rispettata così come rispetto tutti”, ha ammesso Alberto Mezzetti a Vero. L’ex gieffino ha poi fatto un vero e proprio appello a Barbara d’Urso: “Le vorrei dire di sdrammatizzare questa situazione che è si è creata tra di noi”. Tarzan ha infine aggiunto: “Questo è un momento scarso per quanto riguarda i personaggi televisivi in Italia. Io potrei funzionare e non capisco questo disinteresse nei miei confronti. Ospite da Barbara d’Urso? Sì! Ma pure da Mara Venier”.

Cosa fa oggi Alberto Mezzetti del Grande Fratello

Dopo la vittoria al Grande Fratello 2018, Alberto Mezzetti è tornato alla sua quotidianità da imprenditore. Non ha dimenticato la tv: negli scorsi mesi ha partecipato come guest star alla versione brasiliana del Grande Fratello.