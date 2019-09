Alberto Matano svela una curiosità e si espone su Barbara d’Urso: “Ecco perché la stimo”

Alberto Matano: le parole su “l’avversaria” Barbara d’Urso e l’aneddoto curioso del passato

Alberto Matano oggi è il nuovo volto de La Vita in Diretta. Ritenuto un vero e proprio sex symbol dalle donne italiane, è stato per anni il mezzobusto dell’edizione serale del Tg1. Una grande passione quella per il giornalismo, ma la sua personalità poliedrica lo portano alla conduzione di programmi come Sono Innocente e l’innovativo Photoshow su Raitre e a diventare ospite di Milly Carlucci a Ballando con le stelle. Intervistato da Il Messaggero, l’amato telegiornalista ha svelato qualche segreto del suo passato. Al giornale ha raccontato quando da giovane i genitori gli chiesero di laurearsi in qualcosa di pragmatico, nel caso in cui il sogno del giornalismo e della tv non si fosse avverato. Così Matano tira fuori dal cassetto dei ricordi un curioso aneddoto: prima di approdare in Rai fece un provino per il canale musicale Mtv. La cosa non andò in porto e lui, ironizzando, ritiene che sia stato un bene. E poi si espone su Barbara d’Urso spiegando perché stima la collega concorrente.

“Feci un provino per Mtv”: la curiosa rivelazione di Alberto Matano

Prima di approdare in casa Rai al timone del Tg1, Alberto Matano ha fatto la vera gavetta. Con i sogno di lavorare nel mondo del giornalismo, ha voluto comunque accontentare e dare soddisfazione ai genitori che gli chiedevano di prendere una laurea. “Quando ai miei genitori dissi di voler tentare questa strada rimasero smarriti. Mi chiesero perlomeno di laurearmi in qualcosa che potesse garantismi un lavoro alternativo”, racconta. Così si iscrisse, con non poca fatica e buoni risultati, alla facoltà di giurisprudenza. Oggi però li ringrazia perché condividono le scelte che ha fatto e lo incoraggiano. Durante l’università cominciò a a scrivere per l’Avvenire. Prima di frequentare la Scuola di Giornalismo di Perugia tentò però un’altra curiosa strada: “Avevo sostenuto un provino per Mtv, non mi presero e forse è stato un bene”, afferma con ironia.

Alberto Matano parla di Barbara d’Urso e dichiara di stimarla: “Ha creato un stile tutto suo”

Apprezzato dai telespettatori e stimato da colleghi e professionisti della Tv, oggi Matano ha salutato il Tg e conduce La Vita in Diretta insieme a Lorella Cuccarini. Una impegno gatificante, ma anche una sfida che lo vede contrapposto al seguitissimo Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso: “Ognuno ha il suo stile televisivo, il nostro sarà diverso dal suo, spero piaccia al pubblico”, afferma. Matano però ci tiene a precisare che nonostante le differenze nutre stima per la collega di Canale 5: “Barbara ne ha ha già creato uno tutto suo e perciò ho stima di lei”. Parole che dimostrano ancora una volta la professionalità e l’umiltà del 47enne calabrese.