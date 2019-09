Lorella Cuccarini e Matano, gaffe e sorprese: il pubblico approva

Lorella Cuccarini e Alberto Matano, la prima puntata de La Vita in Diretta è andata! Il pubblico approva

La prima puntata della nuova edizione de La Vita in Diretta è terminata. Lorella Cuccarini ed Alberto Matano hanno letteralmente conquistato il pubblico il che gli fa portare a casa un grande successo. I due nuovi conduttori piacciono molto ma, soprattutto, tra di loro le cose sembrano funzionare alla perfezione. Alberto e Lorella sono apparsi in perfetta sintonia sin da subito, sin da quando sono apparsi insieme per la prima volta dopo l’annuncio che avrebbero condotto fianco a fianco La Vita in Diretta. E durante questa prima puntata il loro feeling non si è smentito, anzi. Matano si è detto più e più volte felice di poter lavorare accanto ad una grande professionista come Lorella e anche lei ha ricambiato i complimenti, anzi gli ha fatto pure una bella sorpresa. Questo primo appuntamento con il programma pomeridiano di Rai 1 ha scorso in maniera molto piacevole, tra fatti di cronaca e momenti più leggeri. Alberto e Lorella hanno iniziato questa nuova avventura insieme occupandosi prima di bodyshaming con alcuni ospiti presenti in studio e poi separandosi.

Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta: da Lino Banfi alla sorpresa per Alberto Matano

Matano si è occupato più che altro della cronaca mentre Lorella della parte più ‘soft’ intervistando, infine, il super ospite che per questa puntata è stato Lino Banfi. L’attore pugliese si è lasciato andare ad una bellissima intervista dove, insieme alla showgirl, ha ripercorso la sua carriera ed ha riabbracciato Eleonora Cadeddu, che a Un Medico in Famiglia ha interpretato Annuccia, la nipotina di nonno Libero interpretato proprio da Banfi. Poi, è arrivato il momento dei saluti. Matano ha regalato a Lorella Cuccarini un grosso mazzo di fiori tutti colorati, lei si è commossa ed ha annunciato che per lui c’era una sorpresa. Oggi per il giornalista è una giornata molto speciale perché è il suo compleanno. Così la sua collega gli ha fatto arrivare in studio un’invitante torta al cioccolato. Alberto ha ringraziato ed ha soffiato sulle candeline, per lui è stata proprio una bella sorpresa.

La Vita in Diretta: la gaffe di Lorella Cuccarini e la soddisfazione del pubblico per questa nuova conduzione

L’emozione però qualche scherzetto lo ha tirato. Ai più attenti, infatti, non è sfuggita una gaffe fatta da Lorella. Proprio nel momento della chiusura la conduttrice ha dato la linea a Flavio Insinna invece che a Marco Liorni che è andato in diretta poco dopo con il programma Reazione a Catena. Un piccolo errore, questo, sicuramente perdonabile. Il pubblico a casa, che ha seguito con curiosità questa prima puntata de La Vita in Diretta, si è detto soddisfatto della conduzione di Lorella ed Alberto. Secondo alcuni la trasmissione, grazie a loro, è addirittura rinata.