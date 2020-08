Alberto Matano contro Cuccarini: “Inventato tutto, mi è dispiaciuto”

Alberto Matano ha finalmente deciso di rispondere alle accuse di Lorella Cuccarini nei suoi confronti. Lo ha definito un uomo dall’ego smisurato e addirittura maschilista, definizioni che, per il conduttore de La Vita in Diretta, non stanno né in cielo né in terra. Intervistato da La Repubblica, ha spiegato che non è mai stato un maschilista, che ha grande rispetto per tutti, anche per le donne, considerato che sua madre è una storica femminista italiana, che in passato è stata persino consigliere delle Pari Opportunità a Palazzo Chigi. Ha quindi voluto respingere tutti gli attacchi della sua collega, precisando che, della loro esperienza vissuta a La Vita in Diretta, vuole ricordare solo il meglio. Senza nessun tipo di rancore. Matano, ridendoci su, pensa che la Cuccarini si sia sbagliata a chiamarlo maschilista… forse avrebbe voluto dire giornalista! Con queste sue esternazioni, finalmente sappiamo cosa pensa davvero di tutto quello che è successo.

Alberto Matano e Lorella Cuccarini: arriva la risposta del giornalista dopo La Vita in Diretta

A La Repubblica, Alberto Matano ha spiegato che a casa sua non c’è mai stato nessun atteggiamento maschilista, visto che sua madre è stata una grandissima femminista. Le accuse della Cuccarini non hanno quindi senso: “Di tutte le cose che si poteva inventare è la più surreale. […] Mi è dispiaciuto perché davvero non so cosa sia il maschilismo”. Ricordiamo che, per Matano, si erano messe dalla sua parte diverse collaboratrici de La Vita in Diretta, ma c’era stato anche chi ha preferito non schierarsi con nessuno dei due. Matano non ha quindi nessuna intenzione di passare per quello che non è: ha però deciso di rispondere solo dopo che le acque si sono calmate, quando l’attenzione sulla querelle dei due è andata a scemare. Negli ultimi giorni però ci si è chiesti: quale sarà il futuro in Rai di Lorella Cuccarini?

La Vita in Diretta, i retroscena raccontati da Alberto Matano

Nonostante gli attacchi ricevuti, Matano vuole ricordare solo quello che di buono c’è stato fra lei e la Cuccarini. Non vuole assolutamente pensare a lei con astio, anche perché, tutto sommato, l’esperienza a La Vita in Diretta gli ha regalato tante incredibili emozioni. Ha spiegato che, in passato, sono riusciti persino a spalleggiarsi: “Siamo andati avanti anche quando la rete ci ha chiesto uno spazio maggiore, quattro ore, dandoci forza l’un l’altro”. Vuole ringraziare la collega: “Ci siamo trovati a vivere un’esperienza epocale”. Ha concluso l’intervista spiegando che hanno risposto a tutte le critiche e le cattiverie usando sempre la sincerità. La Cuccarini avrà qualcos’altro da aggiungere o si può dire (senza cadere in errore) che incomprensioni e critiche verranno messe definitivamente da parte?