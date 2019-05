Alberto e Tish stanno insieme? La verità del cantante e le dichiarazioni sospette

Tish e Alberto fidanzati? I due cantanti di Amici 2019 fanno ancora parlare di sé

Aspettavamo tutti l’intervista di Alberto Urso a Verissimo non per sapere qualcosa in più sulla sua storia, bellissima visto quanto ha raccontato nelle ultime puntate, ma per capirci di più sul suo rapporto con Tish. Come ben sapete, i due si sono molto avvicinati all’inizio di Amici 2019, salvo poi allontanarsi tramite un cambio di team e ritornare amici, diciamo così, quando furono formate le due squadre del Serale. A un certo punto non si è parlato più di loro sebbene nessuno avesse mai saputo come fossero andate davvero le cose: Alberto e Tish sono stati insieme davvero? E oggi stanno insieme oppure no? Il cantante lirico ha voluto rispondere a questa domanda mentre Silvia Toffanin gli faceva notare scherzosamente che a lui piacciono le belle donne.

Le dichiarazioni di Alberto su Tish che insospettiscono

“Il giorno prima – così Alberto ha iniziato a parlare di donne riferendosi alla presunta cotta per Emma Marrone – avevo dato una sfogliatina al libro di Emma e poi ho a Pino Perris ho chiesto come fosse caratterialmente…”. Ovviamente nessuno gli ha creduto perché per molti ad Alberto Emma piace eccome! Non sappiamo ancora ben definire il suo rapporto con Tish perché lui stesso non è stato chiarissimo: “Con Tish è un punto… Ormai c’è una grande amicizia… Cioè un’amicizia. C’è rispetto artistico. Parliamo. E già è un traguardo parlarci… No, scherzo!”. Amici o non amici? Di certo non grandi amici perché già parlarsi di nuovo è un traguardo: è evidente insomma che ci sia qualcosa in sospeso e che potrebbe chiarirsi alla fine del talent show, ammesso che entrambi non si perdano di vista.

Alberto e Tish, due cantanti destinati alla finale

Ora comunque i due cantanti devono pensare alla finalissima: è molto probabile infatti che riescano ad arrivare fino in fondo assieme a uno dei semifinalisti di ballo (molto probabilmente Rafael, ma non è detto) e a Giordana. Niente è scontato però: la Celentano ha detto che cercherà di fare il possibile per difendere entrambi i ballerini, e forse una tra Tish e Giordana potrebbe lasciare la trasmissione. Staremo a vedere come andrà! Di certo Alberto almeno in questo caso farà il tifo per la sua “compagna” di squadra.