Meraviglie, il viaggio di Alberto Angela finisce: i tesori italiani dell’ultima puntata

Alberto Angela, il viaggio di Meraviglie è giunto alla conclusione: i siti Unesco dell’ultima imperdibile puntata

Martedì 9 aprile, alle 21.25 su Raiuno, andrà in onda il quarto ed ultimo appuntamento di Meraviglie. Dopo il gradissimo successo delle puntate precedenti, il viaggio di Alberto Angela tra arte e bellezze italiane è giunto al termine. Un viaggio quello del paleontologo e divulgatore scientifico che ha raccontato, fatto scoprire e riscoprire i siti italiani che l’Unesco ha inserito nella lista del patrimonio dell’umanità. L’Italia può vantare ben cinquantatré siti, nessun altro paese al mondo ha altrettanti tesori. Il nostro non è soltanto il patrimonio più ricco, ma è anche distribuito in tutte le regioni e abbraccia tutti i periodi della storia. Nell’ultimo appuntamento di Meraviglie – La Penisola dei tesori ci saranno altre tre affascinanti e imperdibili tappe nelle Marche, in Valle d’Aosta e in Puglia.

Meraviglie – La Penisola dei Tesori: Alberto Angela farà tappa ad Urbino e sul Monte Bianco

L’ultimo percorso di Alberto Angela con Meraviglie, dopo il trionfo di ascolti della scorsa puntata, partirà da una gemma incastonata tra le colline delle Marche. Si tratta di Urbino, una città ricca di storia, arte e cultura; una meraviglia del Rinascimento italiano. Si visiterà il maestoso Palazzo Ducale, fatto costruire da Federico da Montefeltro con i suoi tesori nascosti, e si andrà nella casa dove nacque uno dei più famosi artisti di tutti i tempi: Raffaello Sanzio, che proprio a Urbino iniziò la sua straordinaria carriera. La seconda tappa della puntata sarà la vetta più alta d’Italia: il Monte Bianco, una sorta di cattedrale di pietra con tante cime che superano i 4000 metri. È lì che è nato l’alpinismo, di cui si rivivranno i tempi eroici rievocando il duca degli Abruzzi, uno dei pionieri di questa attività. Tra nevi perenni e modernissime funivie, Alberto Angela ricorderà antiche leggende e innovazioni tecnologiche.

Alberto Angela: l’ultima tappa di Meraviglie sarà il Salento

Alberto Angela si sposterà poi in Puglia. Nella regina del Salento, ovvero la stupenda e barocca città di Lecce, che rappresenta l’ultima tappa di questa edizione di Meraviglie – La Penisola dei Tesori. Accompagnati dai ricordi di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, si scopriranno le chiese più belle della città, la magnifica cattedrale, le piazzette nascoste del centro storico e l’ex monastero degli Olivetani, sede dell’Università del Salento. Poi il viaggio prenderà la rotta di Melpignano dove si verrà trascinati dal ritmo contagioso della taranta.