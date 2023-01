Albano, Romina e Loredana. Jasmine Carrisi: “Vi svelo io la verità”

Passano gli anni ma il triangolo tra Albano, Romina Power e Loredana Lecciso continua a trovare sempre spazio sui giornali e siti di cronaca rosa. Il primo incontro tra Carrisi e la giornalista pugliese risale ormai ad oltre venti anni fa ma la presenza dell’artista americana è sempre stata piuttosto ingombrante. Nel corso del tempo tanti e diversi gossip hanno minato la stabilità della coppia. Ora a rompere il silenzio sulla vicenda è Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana, che oggi ha ventuno anni e sta cercando di affermarsi nel mondo della musica come il suo celebre papà.

“Sino a oggi i rotocalchi hanno sempre ingigantito la realtà. Molte persone pensano di sapere tutto di noi, ma non è così”, ha fatto sapere Jasmine Carrisi al settimanale Nuovo. La giovane, insieme ai suoi genitori e al fratello minore Albano Junior detto Bido, sarà presto protagonista del docu-reality I Carrisi. “Mostreremo finalmente com’è la vera famiglia Carrisi, che io conosco da sempre”, ha spiegato la ragazza, ex protagonista di The Voice Senior.

La serie andrà in onda nei prossimi mesi su Real Time: puntata dopo puntata si affronteranno tematiche inerenti la privata del cantante e della sua famiglia. Da questa serie famigliare sono però esclusi Romina Power, l’ex moglie di Albano, e i figli più grandi di Carrisi, ovvero Yari, Cristel e Romina Junior. Dunque il pubblico non avrà il piacere di scoprire qualcosa in più sulle dinamiche e gli equilibri, tutt’altro che semplici, tra l’artista, la compagna Loredana Lecciso e il resto del clan.

Sui tanti gossip trapelati Jasmine Carrisi ci ha tenuto a precisare:

“Sinceramente per me lascia il tempo che trova. Ero già grande e mi sono detta: “Chi se ne frega!”. Ogni cosa è stata amplificata ma io, che vivevo la realtà – quella vera – sono sempre stata tranquilla”

Il rapporto teso tra Loredana Lecciso e i figli di Romina Power

Insieme da venti anni, non sono mancati tra Albano e Loredana Lecciso liti, discussioni, incomprensioni e continui tira e molla. Oggi, per fortuna, la coppia è più serena e unita che mai. Ma gli screzi non mancano: la Lecciso è stata, ad esempio, diffidata da Romina Power durante l’ultima intervista con Mara Venier a Domenica In.

Nel 2017, invece, Loredana non è stata invitata al matrimonio di Cristel Carrisi con il miliardario croato Davor Luksic. Legami piuttosto tesi anche con Yari e Romina Junior (che è una delle ospiti fisse di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone in onda ogni pomeriggio su Rai Uno).