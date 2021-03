Albano pronto a vaccinarsi contro il Covid: “Pretendo Pfizer o Sputnik”

A Un giorno da Pecora, il programma di Rai Radio 1, Albano Carrisi ha annunciato che a fine marzo si vaccinerà contro il Covid-19. L’ex marito di Romina Power compirà 78 anni il prossimo maggio. Albano ha già annunciato che al suo appuntamento pretenderà una dose Pfizer o Sputnik (in realtà il vaccino russo non è ancora stato autorizzato in Italia). Il compagno di Loredana Lecciso valuterà il da farsi se gli operatori sanitari gli volessero somministrare il vaccino AstraZeneca, assai chiacchierato in questo periodo dopo alcuni morti ed effetti collaterali sospetti.

Il pensiero di Albano Carrisi a riguardo è chiaro:

“Siamo pieni di allarmismi su questo vaccino, leggo i giornali e guardo la tv e mi chiedo: che facciamo con AstraZeneca? Voglio vedere come vanno le cose. Ci sono molti punti che mi tengono un po’ lontano da questa verità. Ho sentito le due campane, se c’è incertezza preferisco aspettare”

Albano ha poi rivelato che in Russia, paese dove è molto amato, hanno già ripreso a fare spettacoli e concerti mentre lui è fermo da oltre un anno. Davvero troppo per un artista abituato a girare il mondo grazie alla sua musica. Carrisi si è detto fortunato di aver fatto parecchia tv, come la recente esperienza a The Voice Senior, ma il contatto col pubblico manca e tanto.

A Un giorno da pecora Albano ha poi detto la sua sul nuovo Governo Draghi. L’artista è dalla parte del premier, che ha avuto il piacere di conoscere qualche anno fa su un volo Mosca-Roma. Carrisi ha poi chiarito la questione circa il ritorno al Festival di Sanremo con l’ex moglie Romina Power.

Il padre di Jasmine Carrisi ha assicurato che in futuro tornerà in gara sul palco dell’Ariston con o senza la collega americana. Albano è molto legato a Sanremo e dopo l’ultima esperienza del 2017 spera di provare di nuovo il brivido di quella gara.

In realtà Albano aveva provato a partecipare al Festival già quest’anno ma Amadeus ha bocciato la sua canzone. Carrisi fa infatti parte della lunga lista di esclusi da Sanremo 2021 insieme a Federico Rossi, The Kolors, Michele Bravi e tanti altri.

La sonora bocciatura non ha incrinato il rapporto tra Albano e Amadeus, che sono amici da tanto tempo. Pochi giorni prima dell’inizio del Festival di Sanremo Carrisi aveva consigliato a tutti di fermarsi e non andare avanti con la 71esima edizione dell’evento ma alla fine non si è perso una puntata della kermesse musicale.