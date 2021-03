Festival di Sanremo 2021 cantanti esclusi: chi sono, nomi importanti

Per Amadeus non è stato facile organizzare il Festival di Sanremo 2021. Oltre a condurre la kermesse il presentatore Rai è infatti anche direttore artistico e ha quindi il compito di selezionare le canzoni in gara. Quest’anno, per via della pandemia e la grave crisi che ha colpito il mondo dello spettacolo, sono arrivate oltre trecento proposte. Davvero tante, che hanno spinto il conduttore a scegliere con grande attenzione le 26 canzoni in gara. Nei giorni scorsi sono trapelati alcuni nomi degli esclusi.

Nomi famosi, come quello di Albano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco ha rivelato di aver presentato una canzone per Sanremo 2021 che non ha però convinto Amadeus, con il quale Albano ha un rapporto confidenziale. Il conduttore del Festival ha fatto fuori dalla kermesse pure Federico Rossi, l’ex componente del duo Benji & Fede nonché fidanzato di Paola Di Benedetto.

A svelare il retroscena è stato l’ex collega Benjamin Mascolo. Il chitarrista ha assicurato in un’intervista concessa a Il Fatto Quotidiano che l’amico avrà tante altre occasioni per dimostrare il proprio talento. Tra i grandi esclusi del Festival di Sanremo 2021 c’è Morgan, che sperava di rifarsi dopo la polemica dello scorso anno. Amadeus ha fatto fuori Marco Castoldi, preferendo invece l’ex amico Bugo, nella lista ufficiale dei cantanti in gara.

Per Sanremo 2021 Amadeus non ha scelto neppure Leo Gassmann, il figlio di Alessandro che ha vinto Sanremo Giovani nel 2020. La canzone del figlio d’arte non ha passato le selezioni dei Big. Esclusi pure Loredana Errore, ex di Amici, e i Jalisse, che speravano di avere un’opportunità dopo aver lavorato con Amadeus a Ora o mai più.

Niente da fare per Pago, visto di recente prima al Grande Fratello Vip e poi a Tale e Quale Show. L’ex fidanzato di Serena Enardu ha ammesso di aver presentato ben tre canzoni per il Festival di Sanremo 2021. Ma nessun brano ha conqusitato il direttore artistico dell’evento.

Secondo indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi sarebbero stati esclusi da Sanremo 2021: The Kolors, Mr. Rain, Simona Molinari, Alex Britti, Dolcenera, Zero Assoluto, Mariella Nava, Rosanna Casale, Mietta, Valeria Marini, Giacomo Celentano, Claudio Lippi.

Bocciato, inoltre, Andrea Sannino, il cantante napoletano diventato famoso durante il primo lockdown con la canzone Abbracciame. Il giovane ha presentato ad Amadeus un brano in lingua napoletana che non è stato poi scelto.