Albano, polemica sulla fiction con Lino Banfi: Maurizio Costanzo difende il cantante

La fiction di Albano e Lino Banfi: Maurizio Costanzo difende il cantante di Cellino San Marco

Le riprese della fiction con Lino Banfi e Albano Carrisi devono ancora cominciare ma c’è già chi ha scatenato la prima polemica. Una lettrice di Nuovo si è lamentata con Maurizio Costanzo per il modo di recitare dell’ex marito di Romina Power. “Ho qualche dubbio che sappia recitare perché quando lo vedo ospite in tv non mi sembra così spigliato. Perché non pensa a fare solo il cantante?”, questo il contenuto della lettera arrivata alla redazione di Riccardo Signoretti. Una missiva che non è particolarmente piaciuta al giornalista romano, che ha subito preso le difese di Albano. “Ma perché una persona dovrebbe limitarsi nelle sue arti? Albano è un grande amico di Lino Banfi, quindi questa nuova avventura per lui è anche legata all’affetto che prova per l’attore, suo conterraneo. E poi la sua carriera è cominciata recitando!”, ha replicato Costanzo.

News e anticipazioni sulla fiction con Lino Banfi e Albano

Albano Carrisi e Lino Banfi saranno i protagonisti di una nuova serie Rai ambientata in Puglia. I due indosseranno i panni di grandi proprietari agroalimentari. “Personaggi che litigano continuamente, ma che si vogliono bene e si stimano, perché hanno a cuore i prodotti pugliesi”, ha puntualizzato Banfi. “Non conosco la storia, però mi hanno promesso che mi daranno la sceneggiatura da leggere prima di Natale. Di certo sarà un inno alla nostra terrà d’origine, un modo per promuoverla con tutte le sue bellezze naturalistiche. Albano e io ci siamo sentiti proprio pochi giorni fa”, ha aggiunto Lino. La nuova fiction, che nasce da un’idea di Publispei, potrebbe avere qualche scena all’estero. Si parla infatti della Russia, paese dove Albano si reca spesso per i suoi concerti.

Albano Carrisi e Lino Banfi hanno già lavorato insieme

Amici di vecchia data, Albano e Lino Banfi hanno lavorato insieme ad una puntata di Un medico in famiglia 8. In quell’episodio Carrisi ha ricoperto il ruolo di guest star.