Albano e Romina sono tornati insieme: la nuova canzone scritta da Malgioglio doveva essere in gara a Sanremo 2020

Altro che super ospiti, Albano e Romina dovevano essere in gara al Festival di Sanremo 2020! La canzone inedita che i due canteranno martedì 4 febbraio, alla puntata d’esordio della 70edizione della kermesse, era stata scelta da Amadeus per la competizione. La Power, però, ha declinato l’invito: l’americana non ha mai amato particolarmente la gara di Sanremo e ha detto no alla proposta di Amadeus. Con grande dispiacere di Carrisi, che ha sempre amato le sfide e l’ultima volta in gara sul palco dell’Ariston non è andato nel migliore dei modi. Nel 2017, infatti, il leone di Cellino San Marco è stato eliminato prima della finale.

Romina Power dice no e Albano si accontenta di fare l’ospite a Sanremo

Dopo il rifiuto di Romina Power, Amadeus ha invitato la cantante e l’ex marito Albano Carrisi in qualità di super ospite. Durante la loro esibizione la coppia presenterà la nuova canzone, che è stata scritta da Cristiano Malgioglio. Il titolo del nuovo brano è Raccogli l’attimo. “È una canzone internazionale. L’ho proposto a loro e sono impazziti”, ha spiegato zia Malgy a Verissimo, dove è stato di recente ospite.

Albano e Romina a Sanremo 2020 con la figlia Romina Junior Carrisi

Albano e Romina saranno accompagnati sul palco dell’Ariston dalla figlia Romina Junior, detta Uga, che da qualche tempo è diventata una delle coriste di Carrisi.