Albano Carrisi continua a cantare: “Non voglio più ritirarmi”

Albano news: il cantante non si ritira più nel 2019

Albano Carrisi ha cambiato idea: il 31 dicembre 2018 non si ritirerà dalle scene come annunciato qualche tempo fa. Il cantante di Cellino San Marco continuerà a cantare anche nel 2019 e la sua agenda è già fitta di impegni in giro per il mondo. È stato lo stesso artista pugliese ad annunciarlo nel corso dell’ultima intervista televisiva. “È vero, volevo ritirarmi alla fine di quest’anno, ma la reazione dei miei fan dopo l’annuncio di un anno fa mi ha indotto a cambiare idea. Vogliono che continui a cantare e io continuerò a farlo. Non voglio più ritirarmi”, ha detto l’ex marito di Romina Power a TgNorba, telegiornale di TeleNorba, nota emittente pugliese.

Albano Carrisi ha superato i recenti problemi di salute

Dopo i problemi di salute degli ultimi anni – e il recente malore che lo ha colpito qualche giorno fa tanto da saltare l’intervista con Barbara d’Urso a Domenica Live – Albano oggi si sente meglio. “I problemi di salute mi avevano indotto a immaginare di cambiare la mia vita, ma ho ritrovato forza ed entusiasmo”, ha assicurato Carrisi, che ha già preso i primi impegni per il 2019. Dopo il viaggio in Cina, Albano è atteso nei prossimi giorni in Lituania, in Corea, in Germania e in Polonia. Qui terrà uno spettacolo la notte di Capodanno. Non solo musica: tra i prossimi progetti una fiction televisiva accanto all’amico Lino Banfi.

Albano Carrisi continuerà a cantare anche con Romina

La maggior parte degli impegni di Albano sono da solista ma il 75enne si è detto disponibile pure agli eventi con l’ex moglie Romina Power. L’ultimo concerto dei due risale a qualche giorno fa, a Zurigo in Svizzera. Tra i due è rimasto l’affetto e la stima ma nessun ritorno di fiamma: Albano ha ribadito in più di un’occasione di essere single e devoto solo ai suoi figli e all’ultimo arrivato in famiglia, il nipotino Kay.