Albano malore, la Lecciso spiega cosa è successo: la d’Urso bacchetta il cantante

Loredana Lecciso a Domenica Live parla del malore di Albano: cosa è davvero successo al cantante

A Domenica Live si è tornato a parlare di Albano Carrisi, dopo la mancata intervista della scorsa settimana. Barbara d’Urso ha invitato in studio Loredana Lecciso, ex compagna del cantante, per chiarire finalmente la vicenda. Negli ultimi giorni si è infatti parlato di un presunto complotto messo in atto da Romina Power ai danni della conduttrice Mediaset ma la realtà è un’altra. “Quella mattina avevo sentito Albano, non era allegro come il solito ma lì per lì non ci ho fatto caso. Poi non ho saputo più nulla, ho seguito la trasmissione e mi sono allarmata”, ha raccontato la showgirl pugliese. Che quella domenica si trovava nella casa di campagna di un’amica dove il segnale non prendeva bene. “Per questo non rispondevo neppure alle vostre chiamate”, ha spiegato la Lecciso a Barbarella.

Loredana Lecciso: “Albano Carrisi ha avuto un leggero malore”

“Albano ha avuto un leggere malore dopo il concerto a Zurigo. Il medico che si trovava lì gli ha sconsigliato di prendere subito l’aereo per Milano. Non c’è nessun complotto”, ha assicurato Loredana Lecciso. Barbara d’Urso non ha però accettato il modo in cui Carrisi è sparito. “Dopo diverse ora ha preso un volo per Cellino San Marco ma non ci ha chiamato, non si è messo in contatto con noi che eravamo preoccupati”, ha fatto sapere Barbarella.

Barbara d’Urso bacchetta Albano per il suo comportamento

Loredana ha provato a dare una giustificazione in merito: “Magari sapendo che eri in diretta non voleva disturbare…”. Ma la d’Urso ha scosso la testa e senza peli sulla lingua ha detto: “Questa è casa sua, ha il mio numero di telefono. Poteva avvertirci, ci ha chiamato solo lunedì, il giorno dopo. Ad ogni modo l’importante è che sta bene. Lo aspetto per un’altra intervista”.