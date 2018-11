Albano, malore dopo il concerto: salta l’ospitata da Barbara d’Urso

Cosa è successo ad Albano, il cantante sta male: salta l’intervista a Domenica Live

AGGIORNAMENTO L’Ansa fa sapere che Albano Carrisi sta bene. A chiarirlo lo staff e i famigliari del cantante all’agenzia stampa, che hanno parlato di “presunto malore”. Al momento resta confermato il viaggio in Cina, la cui partenza è prevista per domani.

Barbara d’Urso ha così replicato al comunicato: “Allora mi tocca fare un’Ansa di risposta all’Ansa. Il fatto che sia un”presunto malore” vuol dire che o qualcuno si è inventato questa storia o qualcuno ha finto di essere l’amico di Al Bano, quindi un suo “presunto” amico. Io sono molto contenta che Al Bano stia bene in modo da poter partire per la Cina e spero che veda anche da lì tutto quello che avevamo preparato per lui. Noi andiamo avanti, Domenica Live non si ferma di certo senza Al Bano. Sono felicissima per Loredana che di certo era preoccupata come lo eravamo noi”.

Ore di apprensione per Albano Carrisi. Il cantante non si è presentato negli studi di Domenica Live, come rivelato da Barbara d’Urso. Cosa è successo al leone di Cellino San Marco? Al momento non si hanno notizie ufficiali da parte del diretto interessato ma pare che l’artista abbia avuto un malore dopo un concerto a Zurigo, in Svizzera. In particolare Albano ha partecipato all’evento La notte italiana, dove ha duettato con l’ex moglie Romina Power. La performance si è svolta nel migliore dei modi, come testimoniano sui social network i video pubblicati dai fan della coppia. A fine esibizione è salita sul palco pure Jasmine Carrisi, la figlia che Albano ha avuto da Loredana Lecciso. Dunque, con tutta probabilità, l’uomo si è sentito male dietro le quinte. Il 75enne non è nuovo a problemi di salute: negli ultimi due anni ha avuto due attacchi di cuore e una leggera ischemia. Per questo ha deciso di prendersi una pausa dalla musica a partire da gennaio 2019.