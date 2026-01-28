Alba Parietti vuota il sacco su Signorini: “Vi dico come mi ha mancato di rispetto”

Alba Parietti a ruota libera su Alfonso Signorini, finito al centro delle polemiche e di un’inchiesta dopo le dichiarazioni a Falsissimo di Fabrizio Corona, che ha accusato l’ex conduttore del Grande Fratello Vip di aver pilotato i casting del reality show chiedendo in cambio agli aspiranti concorrenti favori di natura intima. La showgirl torinese è intervenuta nel podcast di Riccardo Bocca, Lo Sgabuzzino, ripercorrendo tutte le fasi della sua conoscenza decennale del direttore editoriale di Chi. E per lui non ha avuto parole tenerissime.

Alba Parietti racconta le liti avute con Alfonso Signorini

Da un lato Parietti, in riferimento alla tempesta scatenata da Corona, ha detto di essere dispiaciuta per Signorini, dall’altro ha ricordato di aver avuto con quest’ultimo vari litigi. In particolare, Alba ha sostenuto che spesso il giornalista ha agito senza sensibilità nei suoi confronti. “Quello che è capitato a Signorini – ha spiegato la conduttrice – mi rattrista, perché nonostante tutto gli voglio bene, nonostante abbiamo litigato tante volte e abbiamo avuto molte divergenze. Lo conosco da tanti anni, ho visto tutta la sua carriera, da quando era ancora un cronista”.

Parietti ha poi ricordato il periodo in cui aveva una relazione con Christopher Lambert. Allora Signorini stava cercando di diventare un nome nel giornalismo italiano ed era in cerca di notizie che potessero fargli fare il salto di qualità. “Un giorno – ha narrato Alba – me lo ritrovai in giardino, una mattina era davanti casa mia. Devo essere onesta, abbiamo litigato spesso io e lui e gli ho detto di tutto, ma proprio le peggio cose. Io sono una capace di dire di tutto”.

Per quel che riguarda i motivi delle liti, la showgirl ha dichiarato che Signorini si è reso protagonista di “mancanze di rispetto” nei suoi confronti. Ad esempio? “La mancanza di tatto verso le vicende personali, anche nei confronti di Stefano Bonaga, quando ci siamo lasciati. Gli ho detto che usava la notizia come gli andava a lui, senza nessun rispetto dell’amicizia o dei rapporti personali, rincorrendo il titolo, invece della verità, pur di portare a casa un titolo importante. Queste sono cose che fanno nel gossip”.

Un’altra vicenda che le provocò rabbia e rammarico fu il modo in cui Signorini decise di trattare la sua rottura con il già citato Lambert. Secondo la versione di Parietti, il giornalista all’epoca intervistò gli amici del divo francese, senza chiedere il suo parere, così da poter sentire le cosiddette due campane. A detta della conduttrice, emerse un racconto menzognero della fine della sua storia d’amore:

“Una volta mi sono arrabbiata molto. Quando mi sono lasciata da Lambert, lui è andato a cercarlo, io volevo che venissero fuori le cose per come erano andate davvero, ma non è stato così. Alfonso diede la possibilità a Lambert di dare la sua versione, attraverso le testimonianze dei suoi amici, il punto è che non era la verità dei fatti. All’epoca la cosa mi ha molto ferita“.

La strigliata al giornalista: “Avrebbe fatto meglio a fare silenzio, punto e basta”

Parietti ha anche strigliato Signorini per un fatto recente legato al caso innescato da Corona. Ha reso noto di aver seguito poco la vicenda. In particolare, ha riferito di avere letto le dichiarazioni dei legali del giornalista e di aver visto qualche clip di Antonio Medugno, l’ex gieffino che ha denunciato il conduttore. Alba ha anche letto ciò che Signorini ha scritto pochi giorni fa su Chi, ossia un editoriale in cui si è difeso facendo un elogio del silenzio. La showgirl ha trovato tale mossa tutt’altro che azzeccata:

“Il caso di Corona e Signorini? Ho letto poco, perché ho una forma di repulsione nei confronti di questa sorta di voyeurismo. Ho visto qualche pezzo di intervista di quel ragazzo che l’ha accusato e anche alcune cose della difesa di Signorini. Io però, se fossi stata in Alfonso non avrei scritto quella cosa sul silenzio, avrei fatto silenzio punto e basta. Ci sono dei giudici e faranno giustizia loro“.

Parietti ha infine detto che a suo avviso “tutti hanno il diritto di fare la scalata e la carriera che vogliono” e che “tutti sperano di fare carriera e arrivare ad alti livelli”, perché “nessuno vuole diventare l’attore che prende 70 euro a serata e poi dorme in un hotel orribile”. “Vogliono diventare Sabrina Ferilli, il top del top. Per arrivare a certi livelli molte persone sono disposte a tutto, c’è un compratore e un comprato. Però se non hai un briciolo di talento non vai da nessuna parte. Io però mi sento così fuori da queste trattative”, ha concluso.