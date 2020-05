Alba Parietti: “La tv mi ha dato della Cassandra e non mi ha più invitato”

Alba Parietti replica alle critiche: “La tv mi ha dato della Cassandra e non mi ha più invitato”

Alba Parietti non ci sta e ribatte nuovamente alle critiche. Dalle colonne del settimanale Oggi, è tornata sulla polemica innescatasi dopo che ha rivelato di essere stata contagiata dal Coronavirus ai primi di marzo. La storia è nota: pochi giorni fa la showgirl ha riferito di aver fatto il test perché convinta di aver avuto il virus quando è scoppiata la pandemia. Ed è risultata positiva. Oggi sta bene. Intanto però si sono levate diverse voci che, scandagliando i suoi giorni di inizio marzo, hanno notato che è comunque andata nei programmi tv. Caterina Collovati è stata la più diretta, attaccandola apertamente…

“Alba Parietti, non fare l’esibizionista”

Alba ha spiegato, come già fatto di recente, che ogni suo spostamento e ogni sua ospitata sono stati oggetto di molte precauzioni. In sintesi ha affermato di aver sempre mantenuto le distanze sociali e di aver indossato i guanti e la mascherina quando non erano obbligatorie e nessuno le metteva. Una pratica che, secondo il suo racconto, ha avuto un effetto boomerang su di lei: “Gli altri mi hanno preso in giro: ‘Alba, non fare l’esibizionista’. In tv, nei talk show, ero l’unica a prendere sul serio il coronavirus e ho litigato con virologi, che minimizzavano.” Quindi lo stop alle ospitate: “Mi hanno detto che terrorizzavo la gente, che ero una Cassandra rompiscatole. E nessuno mi ha più invitato nei programmi sull’argomento”.

Alba: “Con gli ex i legami non si sono spezzati”

Alba ha infine parlato della sua situazione sentimentale e dei suoi ex. “Non ho avuto necessità di pensare all’amore, è un pensiero che non mi ha mai sfiorato“, ha dichiarato, aggiungendo: “Però, i miei ex, Franco Oppini, Giuseppe Lanza di Scalea, mi sono stati vicini. Sono legami che non si sono spezzati.”