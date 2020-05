Coronavirus, Alba Parietti risponde alla Collovati: “No alla caccia all’untore”

Alba Parietti ha avuto il Coronavirus: la soubrette replica alle accuse di Caterina Collovati

Non è tardata ad arrivare la risposta di Alba Parietti a Caterina Collovati. Quest’ultima ha attaccato la soubrette dopo aver scoperto che ha avuto il Coronavirus. Scoperta avvenuta solo grazie al test sierologico che la Parietti ha fatto di recente. Caterina attraverso il suo profilo Instagram ha accusato la collega di aver diffuso il contagio visto che lo scorso 8 marzo erano entrambe ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso. Alba ha infatti confessato di aver avuto la febbre il 9 marzo. “Non avvisando me e chi era con noi ha compiuto un’azione molto grave”, ha tuonato la Collovati. Tramite il Corriere della Sera Alba ha dato la sua versione dei fatti.

Alba Parietti furiosa per le parole di Caterina Collovati

“Non potevo avvisare nessuno perché so di essere stata contagiata solo dal 21 aprile. I sintomi erano stati irrisori: poca tosse e 37.6 di febbre che con la tachipirina è scesa a 36.9 in mezz’ora. C’era chi moriva, certo nessuno faceva il tampone a me”, ha spiegato Alba Parietti. La 58enne ha scoperto tutto tramite un test sierologico effettuato in un centro privato a Pavia. Dalle analisi è emersa una concentrazione altissima di anticorpi neutralizzanti. Dopo questa scoperta Alba ha deciso di donare il suo sangue per la sperimentazione col plasma iperimmune. “Come sono stata contagiata? Mi sono fatta un’idea ma non la divulgherò. Puntare il dito può avere conseguenze devastanti”, ha sottolineato.

Alba Parietti: “Per mio figlio ero paranoica”

Alba Parietti ci ha poi tenuto a precisare che prima di fare il test sierologico è sempre stata molto attenta: è stata in isolamento volontario per 14 giorni. “All’epoca nessuno parlava di asintomatici e per mio figlio ero paranoica. Sono uscita il 14esimo giorno per tornare a Mediaset, dove ho fatto tutto da sola, senza truccatori o microfonisti come avevo già fatto la sera con Caterina e lei dovrebbe ricordarsi quanto ero stata ossessiva con le precauzioni e le raccomandazioni a tutti”, ha puntualizzato.