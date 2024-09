Alba Parietti sorprende sul figlio: “Annuncia i figli ma non li fa”

Alba Parietti a ruota libera in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. La conduttrice, showgirl e opinionista televisiva piemontese ha anche parlato di suo figlio Francesco Oppini, nato dalla relazione vissuta con l’attore Franco. Il ragazzo si è fatto conoscere dal pubblico televisivo nazionale per aver partecipato al Grande Fratello Vip. Tutt’oggi lavora nel mondo del piccolo schermo nel ruolo di telecronista sportivo e opinionista.

Alba Parietti nonna? La risposta fulminea sul figlio Francesco Oppini

Francesco Oppini, 42 anni, fa coppia fissa con Francesca Viverit, 26 anni, da marzo 2022. Di recente il gossip ha mormorato di una presunta gravidanza della giovane, successivamente smentita. Al di là che ci sia in corso o meno una dolce attesa, ad Alba Parietti piacerebbe diventare nonna? “Sì. Tutte le mie amiche sono nonne e ho una invidia benevola verso di loro”, ha riferito la showgirl. E Francesco non pensa a un bebè? “Avrebbe voglia, ma si vede sempre giovincello e rimanda. Li annuncia ma non li fa, per ora ho visto solo gatti”.

La Parietti ha inoltre sostenuto che suo figlio stia pagando il fatto di avere due genitori famosi: “Sì direi di sì. È un bravissimo cronista sportivo, molto competente che sta facendo la sua strada da solo. Penso sia sottovalutato, ma non mi preoccupo perché è un ragazzo felice, non ha frustrazioni, è un ragazzo risolto che ama la sua vita semplice”.

L’amore travolgente per Fabio

Capito sentimentale. A 60 anni la showgirl si è innamorata perdutamente di Fabio. Un amore travolgente e inaspettato. Tutto ha avuto inizio in modo casuale. Galeotto è stato un viaggio in treno: “Sì a 60 anni mi sono innamorata, una scintilla scoccata su un treno. Ero una donna appagata, serena. Pensavo sarei invecchiata da sola, e invece… Ora abbiamo un rapporto simbiotico e ho paura che possa finire”.

La Parietti ha raccontato che il compagno fa una vita normale e che ha un figlio. Inoltre ha spiegato che all’inizio della relazione, per Fabio, persona molto riservata, non è stato semplice stare al fianco ad una donna famosa come lei. Poi, pian piano, è stato trovato un equilibrio. Come? “Io soprattutto cerco di non mettermi sempre al centro e di non essere troppo ingombrante per lui e la sua famiglia. Lui ha grande attenzione verso di me”.

Alba Parietti e il rapporto con il suo corpo a 63 anni

Spazio poi al rapporto che ha con il suo corpo. La Parietti ha dichiarato che si piace ancora e di essere soddisfatta del suo fisico. Ha aggiunto di non aver stravolto i connotati, cercando di mantenere un aspetto quasi simile a prima. “Ho sempre dichiarato tutto quello che ho rifatto – ha puntualizzato -. E se vedo una bella “anziana”, se vedo Jane Fonda non mi viene da dire “ma ha fatto il lifting”, piuttosto resto estasiata dalla sua bellezza e questo mi aiuta a invecchiare meglio”.

Soddisfazione anche in generale per la persona che è a 63 anni. La conduttrice ha rimarcato che per tutta la vita ha battagliato per essere libera e che non ha mai voluto compiacere gli altri. “Ho sempre scelto di essere me stessa, anche se sbagliavo”, ha concluso.