Alba Parietti e la schietta confessione del figlio: “Fatto solo per un motivo”

Alba Parietti, la confessione ‘schietta’ del figlio: perché ha fatto il reality ‘La Fattoria’

Seduti al tavolo di Che tempo che fa, che va ‘in scena’ durante l’ultima parte del programma, c’erano anche Alba Parietti e suo figlio Francesco Oppini. Il giovane, originario di Torino, classe ’82 è conosciuto sia grazie alla fama dei suoi due genitori (suo padre è il cabarettista Franco Oppini) e sia perché si è visto spesso in televisione. Per esempio, un po’ di anni fa, partecipò al reality La Fattoria. Poi, però, dopo qualche apparizione si vide sempre meno. Francesco dalla televisione è quasi scomparso, oggi infatti si occupa di altro. Il suo lavoro? Vendere auto oltre a fare, come passatempo, il telecronista sportivo.

Francesco Oppini: telecronista sportivo e commerciante di automobili

A precisarlo è stato proprio lui, il diretto interessato, a Che tempo che fa. Fabio Fazio, infatti, gli posto delle domande sulla sua carriera. “Telecronista sportivo? Si, ma quello è un hobby”, ha spiegato Francesco: “Io sono un po’ rimasto fuori dal discorso televisivo. Faccio Diretta Stadio (programma calcistico ndr) ma sono un normalissimo commerciante di automobili”. Il figlio di Alba Parietti ha dimostrato poi di essere un ragazzo molto schietto specialmente quando il conduttore ha voluto ricordare la sua esperienza fatta al reality La Fattoria. “Si, io l’ho fatta per un motivo molto semplice. Nel 2004 avevo bisogno di soldi, come tanti giovani. L’ho fatto per un discorso economico, semplicemente per quello”, ha confessato Francesco mentre sua madre tentava di fermarlo. Dinnanzi alla sincerità, tanto di cappello!

Alba Parietti cuore di mamma: “Mio figlio? Bravo in tutto”

Alcuni giorni fa, Alba è stata ospite anche a La Vita in Diretta dove ha concesso un’intervista ad Alberto Matano. “Sono egocentrica, ma anche molto generosa… Sono intensa e faticosa”, si è definita la showgirl che, in seguito, ha ricordato gli inizi della sua carriera e le prime luci del successo. Tornado a Che tempo che fa, la donna si è mostrata molto orgogliosa di suo figlio: “No ma lui è bravo in tutto, potete porgergli qualsiasi domanda su auto e calcio e vi risponderà”. Eh cuore di mamma non si smentisce mai!