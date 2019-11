Alba Parietti, quanta dolcezza e curiosità da Alberto Matano: intervista

Alba Parietti, Alberto Matano inedito: quante dolcezze e quanta curiosità. L’intervista: la querela di Selvaggia Lucarelli e la situazione sentimentale

Alba Parietti stuzzica la curiosità di Alberto Matano. Durante la puntata andata in onda oggi mercoledì 27 novembre 2019 de La Vita in Diretta, la conduttrice torinese è stata protagonista di una lunga chiacchierata con il giornalista del servizio pubblico. A tratti l’intervista è stata piuttosto sui generis per il programma di Rai 1, tanto che è addirittura apparso in sovrimpressione un titolo dal sapore quasi da reality: “Furore per il lato b di Alba Parietti”. Inoltre Matano, con il suo consueto aplomb, si è lasciato andare a svariate dolcezze nei confronti dell’opinionista piemontese che, tra le altre cose, ha colto l’occasione anche per fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

“Sono egocentrica, ma anche molto generosa… Sono intensa e faticosa”, confessa Alba. L’argomento scivola sul passato, su quando arrivò il successo. Erano gli anni di TeleMontecarlo, di GalaGol, di quando le sue gambe diventarono un’icona nazionale si sensualità. “In un secondo diventai il sogno degli italiani”, commenta divertita. “Chissà come mai…”, le fa eco Matano che poi sposta l’attenzione su una sua recente foto social in cui appare statuaria in costume da bagno. “Questa è una foto di quest’estate. Innanzitutto complimenti”, un altro sfizioso intervento di Matano. La Parietti gongola prima di parlare, simpaticamente, di Diletta Leotta: “Ho detto che la odiavo perché è bella e giovane”. Insomma, nessuna ruggine. Intanto Matano piazza un’altra ‘carezza’: “Ti ho visto prima senza trucco e sei bellissima”.

La querela in corso con Selvaggia Lucarelli e la situazione sentimentale

Spazio agli attriti del passato avuti con Selvaggia Lucarelli ai tempi di Ballando con le Stelle. “Abbiamo una querela civile e penale in corso […] Sono andata in tribunale solo per cose serie nella mia vita, ma quando una ti querela… Ci penseranno i giudici”. Infine la confessione sulla sua attuale situazione sentimentale: “In questo momento sono una persona libera e in qualche maniera in questa libertà riesco ad amare di più. Non chiedo agli altri di essere diversi da quello che sono. Ciò mi consente di incontrare uomini, di frequentarli, di non sentirmi obbligata ad avere alcun tipo di rapporto, né pensare che loro debbano averlo per forza con me. Questa è la verità, ho un cuore molto grande. A queste persone voglio bene e le amo. Mentirei se dovessi dire che c’è un uomo.”