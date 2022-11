È un periodo magico per Alba Parietti. Il cuore della nota showgirl è tornato a battere forte: dopo anni di singletudine la conduttrice è tornata a sorridere grazie a Fabio Adami, manager 55enne di Poste Italiane. I due, come raccontato dalla stessa Alba, si sono conosciuti su un treno ad alta velocità. Erano seduti lontani e di spalle ma l’uomo si è girato più volte a guardare la Parietti.

Quando sono poi arrivati a destinazione, cioè a Roma, Fabio ha aiutato Alba Parietti con la valigia e la soubrette è scappata via, travolta da un’emozione piuttosto forte e intensa. Adami l’ha inseguita per darle il suo biglietto da visita e da lì hanno iniziato a scriversi. Al settimanale F la presentatrice ha raccontato:

“Gli ho scritto subito, perché c’era questa attrazione a cui era impossibile dire di no. Da quel momento ci siamo sentiti ogni giorno e lui ci ha messo tutta la volontà possibile per far cadere le barriere che inizialmente avevo eretto. Quando, dopo qualche giorno, ci siamo ritrovati nuovamente per caso in treno, non ci siamo più lasciati”

Alba Parietti ha spiegato che Fabio Adami è una persona molto dolce e premurosa, attenta ai dettagli. È solito mandare tanti fiori e fare molteplici sorprese. L’ex concorrente di Tale e Quale Show ha raccontato un aneddoto particolare:

“Quando ho subito un furto è riuscito a ritrovare le stesse scarpe che mi avevano rubato e me le ha mandate insieme a un biglietto con scritto: “Nessuno potrà mai rubarci niente”. Sono otto mesi che fa questo tipo di cose ogni giorno. Forse mi sta abituando troppo bene. Mio padre era così”

Il rapporto tra il compagno di Alba Parietti e Francesco Oppini

Alba Parietti ha confidato che il figlio Francesco Oppini e Fabio Adami vanno molto d’accordo. Si stimano e si vogliono bene, a dividerli solo quindici anni di differenza. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è felice di vedere la madre così felice e tranquilla, innamorata dopo tanto tempo.

Alba Parietti ha precisato che per il momento lei e Fabio Adami convivono a metà. Lui abita a Roma, mentre lei a Milano ma si sono fatti posto nei rispettivi armadi. In futuro chissà…Adami, come Alba, ha un passato importante: due divorzi alle spalle e un figlio.

Il ritorno in televisione di Alba Parietti

Per Alba Parietti è un periodo d’oro pure sul fronte lavorativo. Dopo le partecipazione a Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato la madre di Francesco Oppini torna a condurre. Dal 7 dicembre partirà su Rai Due il nuovo programma Non sono una signora, tratto dal format olandese Make up your mind.

Una trasmissione dove venti concorrenti, uomini e donne famosi, gareggiano truccati e travestiti da drag queen. Un mondo che Alba ha sempre amato, fin dall’adolescenza.