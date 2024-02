Alba Parietti non sarà a Sanremo dopo 32 anni: “Ora parlo io”

Dopo 32 anni di presenza ininterrotta al Teatro Ariston, Alba Parietti seguirà il Festival di Sanremo da casa. Lei stessa lo ha reso noto attraverso un post pubblicato su Instagram. In un secondo momento, contattata dal Corriere della Sera, ha spiegato nel dettaglio perché dopo oltre tre decenni non seguirà la kermesse dal vivo. La conduttrice torinese ha reso noto che non le è stato recapitato alcun invito per il 2024. Nulla di strano, ha aggiunto, visto che non ricopre alcun incarico ufficiale per la manifestazione canora ligure. Dall’altro lato la showgirl ha sostenuto che se avesse fatto una telefonata in più, avrebbe ottenuto il pass per seguire il concorso in prima fila.

“Voglio scagionare tutti da qualsiasi malinteso e dire che non mi ero neppure posta il problema di esserci”. Così la Parietti al CorSera, a proposito della sua mancata presenza al Festival. Quindi ha aggiunto che il posto che le è stato riservato da anni era legato sempre a un qualche ruolo lavorativo relativo a Sanremo. “In questi miei 32 anni di Sanremo – ha riferito – ho sempre fatto qualcosa, dalla conduzione al Dopofestival, la giurata di qualità, l’inviata per vari programmi come La vita in diretta, Domenica in. Quest’anno no. Sono certa che se avessi chiamato l’ufficio stampa della Rai non mi avrebbero certo negato un posto, ma non mi sembrava il caso”.

Alba ha detto che farà il tifo per far si che il Festival sia un successo. A tal proposito nutre pochi dubbi visto che considera Amadeus e Fiorello due fuoriclasse che senza dubbio sapranno nuovamente coinvolgere milioni di telespettatori. E lei ci è rimasta male per non aver ricevuto alcun invito? “Parlare di sofferenza sarebbe esagerato. Ma della malinconia la provo”.

La Parietti ha poi spiegato che seguirà la kermesse dal divano di casa sua, eccezion fatta per la finalissima di sabato. L’atto conclusivo del Festival non lo guarderà perché sarà altrove. Antonia Sautter l’ha invitata come ospite d’onore al Ballo del Doge di Venezia. Trattasi di uno degli eventi inerenti al ballo più famosi del mondo. Naturalmente la piemontese sarà accompagnata dal suo principe azzurro, Fabio Adami, l’uomo che le ha fatto perdere la testa e di cui è profondamente innamorata.

La showgirl ha poi ricordato alcuni momenti memorabili che ha vissuto in passato durante i suoi impegni sanremesi. Ad esempio quando Simon Le Bon volle conoscerla a tutti i costi: “Intimava al suo manager: “Se non mi porti quella ragazza e me la presenti, non salgo sul palco”. E io ero davvero una ragazza, ai tempi. E me la tiravo. Da buona torinese mi fingevo completamente disinteressata”.

Alba ha anche commentato la presenza in qualità di co-con duttrice di Lorella Cuccarini che ritorna all’Ariston dopo parecchi anni: “Quando lei lo presentò insieme a Pippo, e io ero al Dopofestival, era forse ancora immatura per quel ruolo. Oggi ha una presenza, uno charme, un sex appeal incredibili. Guardarla ballare scatenata e fantastica nei suoi “anta” toglie alle donne la paura di invecchiare tante sono l’energia e la bellezza che comunica”.

Inoltre ha fatto i complimenti a Giorgia, considerata una persona meravigliosa, e a Teresa Mannino, comica che, al pari della cantante e della professoressa di Amici, affiancherà Amadeus in una serata. Infine la previsione sul podio: “Vorrei tanto vedere due care amiche, Loredana Bertè e Fiorella Mannoia”.