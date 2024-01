Sanremo, presenti anche ex ballerini di Amici: con chi si esibiranno

Il 6 febbraio inizierà la 74esima edizione del festival di Sanremo e tutti sono attenti ad ogni minimo spoiler. Circola un’indiscrezione secondo cui alcuni ballerini già conosciuti per la partecipazione ad Amici, saliranno sul palco dell’Ariston.

A seguito di una foto diffusa e di una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, i ballerini che faranno parte del corpo di ballo di Alessandra Amoroso saranno: Andreas Muller, Gianmarco Petrelli, John Erik Dela Cruz, Gianluca Lanzillota e Arianna Forte, tutti ex allievi di Amici. Di solito a coreografare le esibizioni della cantante c’è Veronica Peparini che però, essendo in gravidanza, sembra che rimarrà a Roma.

A dare conferma, alcune stories Instagram di Muller che ha rivelato di andare a Sanremo per lavoro ma che la compagna sarebbe rimasta a casa, motivo per cui lui non ha potuto essere presente ad un’ecografia.

Non è chiaro se i ballerini ci saranno tutte 5 le serata, ma l’ipotesi più acclarata è che si esibiranno in occasione della serata cover di venerdì 9 febbraio, dove Alessandra porterà un medley di alcuni suoi brani con i Boomdabash. È da sottolineare che quest’anno sarà la prima volta in cui la cantante parteciperà alla gara e sono molte le aspettative su di lei, anzi, più di qualcuno la prevede già sul podio.

Serata cover

Venerdì 9 febbraio i cantanti si esibiranno con le cover e verrà annunciato un vincitore della serata. Il punteggio verrà sommato a quello della classifica generale. Ogni cantante ha scelto uno o più brani del passato e porterà con sè un ospite. Ecco tutti i duetti con le rispettive esibizioni.