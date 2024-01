Sanremo 2024, i duetti della quarta serata: l’elenco completo

Dopo alcune precedenti indiscrezioni, Amadeus ha ufficialmente rivelato i duetti del Festival di Sanremo 2024, che andranno in scena nella quarta serata (quella dedicata alle Cover) della kermesse, prevista per venerdì 9 febbraio. Ospite, in collegamento, a Viva Rai 2 dell’amico Fiorello, il cinque volte conduttore e direttore artistico ha annunciato quali artisti accompagneranno i Big in gara nel corso della serata e quali brani canteranno.

Sanremo 2024, i duetti: l’elenco

Nella puntata di Viva Rai 2 datata venerdì 26 gennaio, Amadeus ha annunciato i duetti in due parti, rivelando i primi quindici ad inizio puntata e i restanti quindici alla fine. Nella prima parte troviamo Alessandra Amoroso che, come da precedenti indiscrezioni, verrà accompagnata dai Boomdabash. Al fianco di Alfa ci sarà invece Roberto Vecchioni, Angelina Mango si esibirà con il Quartetto d’archi dell’orchestra di Roma. A duettare con Annalisa saranno invece La Rappresentante di Lista e il coro Artemia, BigMama canterà con Gaia, la Nina e Sissi, BNKR44 con Pino D’angiò e Clara con Ivana Spagna e le voci bianche del teatro regio di Torino.

Per quanto riguarda Dargen D’Amico, ad accompagnarlo sarà la Babel Nova Orchestra, mentre Diodato si esibirà con Jack Savoretti. Emma canterà con Bresh, Fiorella Mannoia sarà affiancata da Francesco Gabbani. Spazio poi a Fred De Palma e gli Eiffel 65, Gazzelle con Fulminacci e Geolier con Gué, Luché e Gigi D’Alessio. Ghali, per concludere la prima parte dell’elenco, si esibirà con il produttore tunisino Ratchopper.

Passando alla seconda metà dei duetti, troviamo Il Tre con Fabrizio Moro, Il Volo con Stef Burns (il chitarrista di Vasco Rossi), Irama e Riccardo Cocciante, La Sad e Donatella Rettore, Loredana Bertè e Venerus, Mahmood e Tenores di Bitti. A seguire troviamo Mannini con Ermal Meta, Mr. Rain con i Gemelli Diversi, Negramaro con Malika Ayane. Renga e Nek, invece, non saranno accompagnati da nessuno. I Ricchi e Poveri si esibiranno assieme a Paola&Chiara, Rose Villain con Gianna Nannini, Sangiovanni con Aitana, I Santi Francesi con Skin e, per concludere, i The Kolors saranno accompagnati da Umberto Tozzi.

Questo il riassunto dei duetti, assieme al nome dei brani che verranno eseguiti:

Alessandra Amoroso e Boomdabash con un medley Alfa e Roberto Vecchioni con Sogna ragazzo sogna Angelina Mango con il Quartetto d’archi dell’orchestra di Roma con La rondine Annalisa, La Rappresentante di Lista e il coro Artemia con Sweet Dreams BigMama, Gaia, La Nina e Sissi con Lady Marmelade BNKR44 e Pino D’angiò con Ma quale idea! Clara, Ivana Spagna e le voci bianche del teatro regio di Torino con Il cerchio della vita Dargen D’Amico e Babel Nova Orchestra con un omaggio a Ennio Morricone Diodato e Jack Savoretti con Amore che vieni amore che vai Emma e Bresh con un medley di Tiziano Ferro Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani con Che sia Benedetta e Occidentali’s Karma Fred De Palma e Eiffel 65 con un medley degli Eiffel 65 Gazzelle e Fulminacci con Notte prima degli esami Geolier, Gué, Luché e Gigi D’Alessio con un medley dal titolo Strade Ghali e Ratchopper con il medley Italiano Vero Il Tre e Fabrizio Moro con un medley di Fabrizio Moro Il Volo e Stef Burns con Who Wants to Live Forever Irama e Riccardo Cocciante con Quando finisce un amore La Sad e Donatella Rettore con Lamette Loredana Bertè e Venerus con Ragazzo Mio Mahmood e Tenores di Bitti con Com’è profondo il mare Mannini e Ermal Meta con Non mi avete fatto niente Mr. Rain e Gemelli Diversi con Mary Negramaro e Malika Ayane con La canzone del Sole Renga e Nek con un medley Ricchi e Poveri e Paola&Chiara con Sarà perché ti amo e Mamma Maria Rose Villain e Gianna Nannini con un medley Sangiovanni e Aitana con Farfalle e Mariposas Santi Francesi e Skin con Allelujah The Kolors e Umberto Tozzi con un medley di Umberto Tozzi

Spiccano alcune esibizioni, che si prospettano sin da ora interessanti. Angelina Mango, ad esempio, ricorderà il padre (Mango) cantando uno dei suoi brani. Annalisa sceglie di puntare su un brano famosissimo come Sweet Dreams degli Eurythmics. Incuriosisce la coppia Fiorella Mannoia-Francesco Gabbani, che eseguirà i due brani che si sono contesi la vittoria finale del Festival di Sanremo 2017. Anche Il Volo punta su un brano di fama mondiale come Who Wants to Live Forever, omaggiando i Queen. Mannini verrà accompagnato sul palco dell’Ariston da Ermal Meta, con cui canterà Non mi avete fatto niente, brano vincitore del Festival di Sanremo 2018. Rose Villain, in conclusione, si avvale del contributo di una delle artiste più importanti del panorama musicale italiano: Gianna Nannini.