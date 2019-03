Alba Parietti si svela: il legame con Ezio Bosso e L’Isola “travagliata”

Alba Parietti a ruota libera: L’Isola dei Famosi (edizione travagliata e gli ascolti…), il legame con Ezio Bosso (cose che vanno tenute per sé) e le passioni che divorano

Alba Parietti, la notte scorsa, è intervenuta al programma radiofonico i Lunatici (Rai Radio 2), affrontando a ruota libera diversi argomenti che l’hanno toccata nell’ultimo periodo: dall’Isola dei Famosi (trasmissione di cui è opinionista), alla sua vita sentimentale, fino alla presunta relazione con il musicista Ezio Bosso. A proposito del reality dei naufraghi ha parlato di “un’edizione molto travagliata”, confidando di essere assai incerta a proposito di un possibile vincitore. “Ho le mie preferenze. Ad esempio Marina La Rosa non mi piaceva in partenza, poi l’ho rivalutata”, ha fatto sapere, definendo la naufraga una donna “dall’intelligenza acuta, piena di self control e dignitosa”. E i chiacchierati ascolti? “Gli ascolti sono in linea con l’andazzo televisivo. Però vedo altri programmi con ascolti minori e si parla di successo”. Per quanto riguarda il caso Fogli lo ha definito come uno “scivolone”. Spazio poi alla sua vita sentimentale.

“Storia con Ezio Bosso? Ci sono delle cose nella vita che vale la pena di tenere unicamente per sé”

“C’è stata davvero una storia tra te ed Ezio Bosso?”, hanno incalzato i conduttori. “Se c’è davvero stata una storia tra me e lui? Ci sono delle cose nella vita che vale la pena di tenere unicamente per sé. Potrei rispondere di sì, potrei rispondere di no, è una persona che conosco, a cui sono molto affezionata, di cui ho una enorme stima e una venerazione per tutte le emozioni che è in grado di dare”. La Parietti è stata, in un certo senso, stregata: “Ha una tale capacità seduttiva… Di un uomo così ci si può innamorare follemente… Posso innamorarmi di Bosso, di Camilleri, potrei innamorarmi di un ventenne come di un centenario se il suo pensiero mi affascina… Sosterrò sempre le persone che mi affascino intellettualmente”.

“Ho delle passioni tutte rivolte a figure intellettuali o artistiche”

“Devo essere onesta. Ho delle passioni tutte rivolte a figure intellettuali o artistiche”, ha raccontato a proposito della sua situazione attuale. “Non sono mai in astinenza, la mia passione mi divora. E non parlo del piano fisico. Si tratta di una passione che mi appaga talmente tanto, mi dà talmente tanta soddisfazione, che ora conta più la forza del pensiero rispetto alla carne”. A chi si riferisce in particolare? “Fare i nomi non è importante, preferisco vivermeli”. E le emozioni di ‘letto’? “A volte temo possano rovinare certi rapporti. Quando intervengono si crea una competizione. C’è paura del tradimento, c’è paura di derisione, non sei più libero di dire le cose che vorresti”.