Isola dei famosi, Soleil Sorge contro tutti: Alba Parietti spiega perché ha criticato la naufraga durante la diretta

A l’Isola dei famosi si è creata un’evidente spaccatura tra Soleil Sorge e il resto dei naufragi. Con quelli che hanno contestato il suo ruolo di leader l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha discusso animatamente in queste settimane. A commentare le liti che hanno visto Soleil protagonista, durante la diretta, è intervenuta anche Alba Parietti che, in quanto opinionista della trasmissione, ha voluto dire la sua sull’intera faccenda. Alba, di fatto, ha apertamente criticato la naufraga e, per questo motivo, il suo intervento non è piaciuto per niente ai fan di Solei. L’opinionista, oggi, su Instagram ha allora risposto agli utenti più arrabbiati, provando a spiegare i motivi che, ieri sera, l’hanno spinta a rimproverare la Sorge.

Alba Parietti prende le difese di Soleil a l’Isola dei famosi: dopo l’attacco in diretta l’opinionista cambia idea

A chi su Instagram ha accusato Alba Parietti di essere stata troppo dura con Soleil, l’opinionista dell’Isola dei famosi ha risposto: “Scusate, ma proprio perché trovo Soleil molto in gamba, gliel’ho detto chiaro che mi dispiace che sbagli. Era un consiglio non era una critica. Così rischia di essere detestata, ed è un peccato perché è fortissima la ragazza”. Alba, dunque, ha decisamente cambiato idea rispetto a ieri sera o, forse, sarebbe meglio dire che il suo pensiero è semplicemente stato interpretato male dai fan della Sorge che hanno seguito la trasmissione ieri sera. Secondo la Parietti, dunque, Soleil dovrebbe solo rivedere alcuni lati del suo carattere, perché per il resto rimane tra i concorrenti migliori rimasti in gioco (sopratutto per quanto riguarda la prestanza fisica).

Isola dei famosi, Kaspar e Bettarini contro Soleil: Paola Di Benedetto interviene per difenderla

Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni sono stati tra i naufraghi che più hanno litigato con Soleil a l’Isola dei famosi. I due concorrenti, impegnati a difendere la propria posizione, non hanno risparmiato attacchi alla ragazza neanche ieri sera. L’ex naufraga Paola Di Benedetto, stando a quanto scritto da lei stessa sui social, è stata tra i telespettatori che non hanno molto apprezzato i modi di fare dei due uomini durante la diretta. Di seguito le parole usate da Paola contro i due naufraghi.